Největší pohledávku Mladé fronty odkoupila slovenská finanční společnost

Vydavatelství Mladá fronta a.s. se dostalo do insolvence poté, co mu spořitelní družstvo Artesa v důsledku insolvenčního řízení zesplatnilo provozní kontokorent. Artesa tuto pohledávku koncem minulého týdne postoupila společnosti Crane Constancy Investments SE. Tu vlastní slovenští podnikatelé Michal Martinko a Braňo Prieložný, spoluzakladatel slovenského ISTROKAPITALU.

„Jedná se o největší zajištěnou pohledávku za Mladou frontou, což nám garantuje silnou pozici v probíhajícím insolvenčním řízení a do budoucna významný vliv na fungování firmy. Nechceme připustit, aby vydavatelství s takovou tradicí a potenciálem insolvenční řízení zbytečně poškodilo,“ zdůvodnil transakci Michal Martinko.

„To, že největší pohledávku drží společnost Crane Constancy Investments, považuji pro naše vydavatelství za jednoznačně příznivou zprávu. Její vlastníky znám, právě s touto společností jsme v uplynulých týdnech jednali o možnosti kapitálového vstupu do Mladé fronty,“ doplnil generální ředitel Mladé fronty Jan Mašek.

Vydavatelství Mladá fronta je v úpadku. Věřitelé by měli pohledávky přihlásit do dvou měsíců, soud je přezkoumá v květnu.

Společnost na sebe v polovině února podala insolvenční návrh a vedení firmy chce vydavatelství reorganizovat.

Krajský soud v Českých Budějovicích už před tím ustanovil Mladé frontě předběžnou insolvenční správkyni, zdůvodnil to vážnými pochybnostmi o skutečném stavu vydavatelství.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení, který loni v listopadu podala pražská společnost Bazcom, považuje Mladá fronta za šikanu. Vydavatelství se podle Maška stalo obětí obchodní války podnikatelských skupin.

Mladá fronta vlastněná podnikatelem Františkem Savovem vydává například ekonomický týdeník Euro, lifestylové magazíny Esence a Hipster nebo ekonomický web Finance.cz. Ročně na trh uvede kolem 200 nových knižních titulů.