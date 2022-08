V létě vede podle průzkumu živé vysílání televize, lidé častěji ladí rádio

Z výzkumu dále vyplývá, že více než čtyři pětiny dotázaných (83 %) konzumují média během června až srpna alespoň občas. Většina z nich (66 %) přitom média o prázdninách sleduje stejně často jako po zbytek roku. K méně častější mediální konzumaci se během léta hlásí 25 % respondentů a k častější 9 %, ukázal průzkum Nielsen Admosphere pro server MediaGuru.

Menší letní sledovanost televize potvrzují i data televizních operátorů. „Podle našich statistik každoročně klesá sledovanost během července a srpna o 20 procent, přičemž podíl živé i odložené sledovanosti je stejný jako během celého roku. Tradičně silné jsou zpravodajské kanály, během prázdnin také zaznamenáme velký zájem o reprízy tradičních českých seriálů,“ uvedl šéf marketingu televize Telly Jan Schöppel.

„Nejsilnějším měsícem v roce bývá pravidelně prosinec, jak z pohledu živé sledovanosti, tak odložené. Vlivem sezonnosti, především v červnu pak sledovanost klesá, nicméně poslední dva roky pozorujeme velký nárůst od poloviny července, primárně kvůli sportovnímu obsahu,“ připojil David Solnař z O2 TV.

Médiem, které lidé během června až srpna podle průzkumu konzumují častěji, je rádio. Sedmnáct procent respondentů uvedlo, že rádio přes léto poslouchá více, šest lidí z deseti pak radiostanice ladí stejně často jako během zbytku roku.

„Rádiový trh se nechová v posledních letech zcela standardně. Je to způsobeno především epidemií covidu a změnou chování posluchačů. Obecně se dá říci, že celoplošná rádia nebývají úbytkem posluchačů o prázdninách tolik postižena jako regionální a typicky menší městská rádia, jejichž posluchači o prázdninách více cestují po republice i do zahraničí. Ale ani to nemusí být pravidlem,“ uvedla Barbora Lukášová z Rádia Impuls.

Z průzkumu dále vyplynulo, že během léta chodí lidé méně do kina. Aktuální data Unie filmových distributorů ale ukazují, že červen s návštěvností 1 133 370 diváků byl zatím druhým nejlepším letošním měsícem po dubnu, kdy se prodalo 1 669 256 vstupenek. Dina Kulichová ze společnosti Cinestar doplnila, že letos v červnu a červenci do třinácti multikin sítě Cinestar přišlo celkem 657 357 diváků, což je nejlepší výsledek za posledních pět let.