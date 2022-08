Mezi soukromými rádii opět vede Impuls, nejposlouchanější je Radiožurnál

Radiožurnál si podle průzkumu denně naladí 871 000 posluchačů.

Českou muziku, kterou žije Rádio Impuls, si aktuálně denně ladí 720 000 posluchačů. Týdně ho poslouchá 1 477 000 lidí.

Evropa 2 si polepšila o 21 000 na 689 000 posluchačů denně.

Na čtvrtém místě skončil Blaník a pátá je Frekvence 1. Mezi nadregionálními stanicemi se nejvíce dařilo Hitrádiu (443 000 posluchačů), následují Kiss a Beat.

Týdenní poslechovost se proti předchozímu období zvýšila o jeden procentní bod na 83,8 procenta populace. Každý den si rádio pouští přes 54 procent lidí. Průměrná denní doba poslechu je 270 minut.

Impuls opět chystá mejdan

Rádio Impuls i letos chystá na pódiu O2 areny svůj tradiční Český mejdan s Impulsem. „Děkujeme našim posluchačům, a především se těšíme, že s nimi společně oslavíme českou muziku na tradičním Českém mejdanu s Impulsem, který patří k mnoha originálním projektům Impulsu,“ vzkázal generální ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák.

Šestý ročník Českého mejdanu s Impulsem se odehraje 15. října. Vystoupí Marek Ztracený, Divokej Bill, Michal David, No Name, Václav Neckář a Peter Nagy. To jsou jména, která si pro letošní velký koncert vybrali sami posluchači Rádia Impuls.