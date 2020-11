Europoslanci apelovali na ochranu médií a varovali před jejich ovlivňováním

Poslanci v usnesení přijatém výraznou většinou hlasů také odsoudil násilí, pronásledování a nátlak, kterým čelí novináři v některých členských státech Evropské unie (EU).

„Média by měla sloužit pravdě, nikoli lži. Měla by sloužit voličům, nikoli těm, kteří jsou u moci, a moc by měla kontrolovat,“ prohlásila zpravodajka přijatého usnesení Magdalena Adamowiczová zastupující v Evropském parlamentu (EP) polskou opozici.

Rezoluce konstatuje, že v některých případech se vlády snaží tuto roli médiím komplikovat a oslabovat jejich nezávislost a pluralitu. Parlament je „hluboce znepokojen sílícími politickými útoky na média a odsuzuje nedostatečnou ochranu jejich zdrojů“.

Poslanci kritizovali i stav veřejnoprávních médií v některých zemích, která jsou podle nich „ukázkou provládní propagandy“.

Evropská komise od letošního roku posuzuje pluralitu médií v členských zemích v rámci ročního hodnocení stavu právního státu. Ve většině zemí je podle Bruselu situace vyhovující. V Polsku, Maďarsku, Bulharsku a na Maltě má však komise obavy z možného vlivu vládnoucích politiků na veřejnoprávní i soukromá média.

Česka, Bulharska a Kypru se zase týkaly výtky spojené s nedostatečnou transparentností vlastnictví médií.

Poslanci v této souvislosti vyzvali unijní státy, aby účinněji bránily koncentraci vlastnictví médií a aby zaručily transparentnost vlastnických struktur. Kritizovali také fakt, že vlády mnohdy tlačí na média prostřednictvím reklamy státních firem a institucí.

Evropští zákonodárci rovněž apelovali na lepší ochranu novinářů, zvláště investigativních reportérů. Vyzvali politiky členských zemí, aby se zdrželi slovních útoků na novináře.

EP také požaduje přijetí závazných pravidel, která by bránila šíření nenávistných projevů na internetu. Poslanci zároveň upozornili, že internetové platformy při případném odstraňování nezákonných příspěvků musí dbát na zachování svobody projevu.