René Zavoral chce jednat s politiky o navýšení poplatku

Protože poplatek stanoví zákon, byla by pro jeho zvýšení nutná i změna zákona.

Spolu s předsedou Rady ČRo Miroslavem Dittrichem René Zavoral poukazoval před poslanci i na to, že vzhledem k inflaci a dlouhé době od jeho posledního zvýšení reálná hodnota poplatku klesá.

Poplatky tvoří hlavní část příjmů veřejnoprávního rozhlasu. Například v roce 2020 na nich získal přes dvě miliardy korun z celkového objemu výnosů téměř 2,3 miliardy korun.

Předseda Rady Dittrich na dotaz poslankyně Niny Novákové (KDU-ČSL) uvedl, že o zvýšení poplatků se vedou debaty. Poukázal na to, že poplatek se neměnil od roku 2005 a vzhledem k inflaci je reálná suma z poplatků nižší než dříve. Argumentoval i tím, že rozhlas například navyšoval počty stanic. „Já mohu říci, že by bylo správné, kdyby bylo možné Českému rozhlasu ten poplatek zvýšit, aby Český rozhlas nemusel v budoucnu omezovat veřejnou službu pro posluchače,“ řekl.

„My vycházíme z toho, že reálná hodnota těch 45 korun se v dnešní době pohybuje právě na nějakých 45 korunách. A rovnou říkám, že samozřejmě náš zájem je a bude opravdu o to, abychom vedli diskusi s politickou reprezentací o zcela vážně míněném navýšení rozhlasového poplatku alespoň na úroveň, která vykompenzuje za těch x let inflaci,“ uvedl Zavoral. Dodal, že podle propočtů rozhlasu to odpovídá zhruba 60 korunám.

Zavoral ujistil, že rozhlas nechce navýšení poplatků bez odpovídajících úsporných kroků. Připomněl snižování počtu pracovních míst z roku 2018 o víc než stovku. A letos chce zrušit další. Řekl také, že rozhlas nechce jít cestou omezování služeb a chce nadále rozvíjet své projekty. Ocenil, že rozhlas může do konce roku 2024 využívat výjimku v zákoně o dani z přidané hodnoty, která mu umožňuje využívat širší odpočty na dani a která mu tím přinesla do rozpočtu 120 milionů korun.

Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob poznamenal, že vůle ke zvýšení poplatku bude. Poukázal ale na to, že nejde o záležitost jednoduchou, a ani rychlou, protože částku stanovuje zákon. Podle Jakoba panuje shoda na tom, že by valorizace poplatku měla být do budoucna automatická. Podle něj je ale třeba, aby ČRo počítal s tím, že budou nutné úspory.

Výbor doporučil Sněmovně, aby výroční zprávy o hospodaření ČRo za roky 2017 až 2020 schválila. Stejně tak podpořil i zprávy o činnosti veřejnoprávního rozhlasu za roky 2018 až 2020.