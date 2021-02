Hrozí různé stupně uzavření obcí i krajů. Češi to zažili už loni

Bude nejen vyhodnocovat pomoc, kterou bude potřeba dodat jejich přetíženým nemocnicím, ale také možnost omezení cestování do těchto regionů. Šlo by to kombinací vyhlášení nouzového stavu, který by již nebyl celostátní, ale oblastní, a nařízení místních hygienických úřadů. Jak to bylo loni?

1 Kynice a Litovelsko

Prvními, kdo se museli vyrovnat s přísnějšími omezeními kvůli koronaviru, byli obyvatelé obce Kynice na Havlíčkobrodsku a lidé na Litovelsku. Celá obec Kynice asi s 90 obyvateli byla od 16. března do 1. dubna v karanténě. Ve vsi bylo v té době osm případů potvrzené nemoci covid-19.

Kvůli rychle se šířící nákaze byl od 16. do 30. března uzavřen region Litovle, Uničova, Červenky a přilehlých obcí na Olomoucku, kde žije 24 000 lidí. Podle údajů před ukončením plošné karantény měla Litovel 79 potvrzených případů nákazy koronavirem a Uničov 37.

2 Přísnější pravidla pro Prahu

Po květnovém uvolnění opatření a po plošném ukončení povinnosti nosit roušky ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách, které začalo platit 1. července, se zpřísnění týkalo Prahy. V Praze zůstaly roušky povinné v metru i při hromadných akcích pro více než sto lidí ve vnitřních prostorách. Později přibyla povinnost nosit roušky ve všech zdravotnických zařízeních.

3 Zpřísnění v dalších regionech

Během léta se pak zpřísněná opatření týkala řady regionů, kde se objevil větší počet případů nemoci covid-19. Bylo to například Kutnohorsko (nové ohnisko se nejprve objevilo v Církvici), Jihlavsko (první větší ohnisko bylo ve Větrném Jeníkově) či Vlčnov na Uherskohradišťsku.

4 Šíření viru na Karvinsku

S řadou přísnějších opatření se museli během léta vypořádat lidé v Moravskoslezském kraji. Už koncem června se na Karvinsku kvůli šíření koronaviru v OKD znovu zavedlo povinné nošení roušek mimo bydliště. Omezení se dotkla i provozu restaurací nebo hromadných akcí. Od 17. července začala platit přísnější opatření v celém kraji. V srpnu hygienici v kraji opatření zmírnili.

5 Roušky a omezení hromadných akcí

Celokrajská zpřísnění, týkající se především nošení roušek a hromadných akcí, zaváděly koncem července i další kraje, například Liberecký, Ústecký, Jihočeský a Vysočina.

6 Zavřené bary a restaurace

Regionální zpřísnění se také týkala provozu restaurací. Například od 17. července musely mít přes noc zavřeno bary a restaurace v Moravskoslezském kraji.

Od 9. září pak přišlo zpřísnění v Praze, kde musely restaurační provozy zavřít mezi půlnocí a šestou ráno. Stejný noční zákaz provozu se od 14. září rozšířil také na Středočeský kraj a Uherskohradišťsko. Od 18. září pak začalo platit celostátní omezení.

7 Rozdílná opatření ve školství

Počátkem září byly regionální rozdíly například i ve školství. Začátkem nového školního roku 1. září asi dvě desítky škol z celkem 12 000 zůstaly kvůli karanténě zavřené, další se uzavřely později. Roušky povinné nebyly, hygienici jejich nošení doporučovali, rozhodnout museli ředitelé škol.

Již od 14. září měli školáci a studenti v Praze opět nosit roušky ve společných prostorách škol, 21. září byla na vysokých školách v Praze zavedena distanční výuka a distanční výuku zavedly i některé mimopražské univerzity.

Od 5. října byly v nejrizikovějších okresech na dva týdny uzavřeny střední školy s výjimkou praktické výuky. Opatření se postupně zpřísňovala až po celostátní uzavření většiny škol v polovině října.

8 Problémy s kapacitou nemocnic

Vláda podle vicepremiéra Jana Hamáčka bude ve čtvrtek jednat o cílených opatřeních proti šíření koronaviru v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. V obou krajích jsou velké problémy s lůžkovou kapacitou nemocnic a pacienti odtud musí být převáženi do jiných regionů. Kritická situace má podle Hamáčka dopad i na dostupnost péče o jiné než covidové pacienty.