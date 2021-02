Babiš: Odpor proti nouzovému stavu znamená odpovědnost za smrt lidí

Kritizoval v té souvislosti to, že opozice na jednání o prodloužení nouzového stavu přináší rozpočtová témata. Kabinet žádá Sněmovnu, aby nouzový stav mohl pokračovat i po 14. únoru, podporu dosud nemá.

“Pokud někdo zítra (ve čtvrtek) neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko,“ uvedl Babiš.

Nouzový stav podle něj nic společného s rozpočtem nemá. „Pokud máme bojovat proti covidu, tak musíme dělat nějaká opatření. Pokud chce někdo odvolat armádu (z nemocnic) a kolaps našeho zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko,“ dodal. Vláda požádala Sněmovnu o nouzový stav až do 16. března, tedy na dalších třicet dnů. Zatím je schválen do neděle 14. prosince.

Proti nouzovému stavu je celá opozice

Prodloužení nouzového stavu nehodlají podpořit Piráti a hnutí STAN. Vláda tak už nemá kde sehnat hlasy, aby se souhlasem poslanců příští týden platila plošná omezení.

„Pro vládní návrh prodloužení nouzového stavu jsme již čtyřikrát nehlasovali a nehodláme pro něj hlasovat ani zítra,“ sdělil iDNES.cz rozhodnutí Pirátů jejich předseda Ivan Bartoš.

Ke zhoršování epidemiologické situace v Česku premiér řekl, že hygienici měli její šíření na Chebsku, Sokolovsku a Trutnovsku řešit už dávno. Připomněl loňskou uzávěru Litovle.

Kvůli rychle se šířící nákaze byl od 16. do 30. března loňského roku uzavřen region Litovle, Uničova, Červenky a přilehlých obcí na Olomoucku, kde žije 24 tisíc lidí. Podle údajů před ukončením plošné karantény měla Litovel 79 potvrzených případů nákazy koronavirem a Uničov 37.