Změny ve výsluhách policistů, které navrhl Ondráček, vláda odmítla

„Veškerá práce, kterou jsme si dali s navyšováním počtu policistů, nové tabulky, náborové akce, by jedním hlasováním Sněmovny přišla vniveč a to si nemůžeme dovolit,“ prohlásil ministr vnitra.

Skupina poslanců v čele s Ondráčkem navrhla, aby se do příjmů příslušníků, z něhož se výsluhy vypočítávají, nezahrnovaly odměny a příplatek za službu v zahraničí. Tvrdí, že v současnosti se některým příslušníkům udělují odměny účelově s cílem zvýšit základ pro výpočet výsluh.

Ondráček řekl iDNES.cz, že je v některých případech účelově navyšován základní plat policistům těsně před odchodem do důchodu, aby pak měli nárok na vyšší výsluhy, a že by místo toho měly dostávat odměny příslušníci, kteří jsou ve službě kratší dobu a do civilu se odejít nechystají.

Místo odměn by policisté, hasiči a příslušníci dalších bezpečnostních sborů, tedy třeba také vězeňské služby a celní správy, podle novely, kterou vláda odmítá, získali nárok na odměny za délku služby, a to po 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24 a 27 letech. Stát by jim vyplatil částku odpovídající průměrnému platu v Česku vždy za předminulý rok. Podle vlády by takový příspěvek ale nijak neodrážel pracovní nasazení příslušníků.



I přes odmítavé stanovisko vlády o osudu návrhu rozhodne parlament.