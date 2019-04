Z protimafiánské centrály mizí šéfové, odcházejí kvůli výsluhám

Když v létě 2016 vznikla Národní centrála proti organizovanému zločinu, hovořilo se o možných masivních odchodech policistů – především těch, kteří sloužili v dřívějším Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu vedeném Robertem Šlachtou. Nic takového se však nakonec nestalo a vedení policie se podařilo situaci uklidnit mimo jiné i vyplacením vysokých odměn.

Nyní však NCOZ opouští hned několik vysoce postavených policistů najednou, mezi jinými i šéfové expozitur NCOZ v Plzni a v Hradci Králové.

Důvodem není podle informací MF DNES situace uvnitř útvaru, ale hlavně výše výsluh, na které mají nárok. Stejnou motivaci navíc v dohledné době mohou mít další policisté.



Žádnou paniku

„Mohu potvrdit, že vedoucí expozitur NCOZ V Plzni a Hradci Králové požádali o propuštění ze služebního poměru,“ napsal MF DNES mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Za necelé tři roky od založení útvaru se tak vyměnila již většina z jeho vedení včetně ředitele Michala Mazánka, dvojice náměstků a dvou ředitelů sekcí.

Od policie podle zjištění MF DNES odchází i ředitel sekce finanční kriminality NCOZ Petr Lysák. Ten však podle svého vyjádření z osobních důvodů.

Boj o výsluhy V polovině března vláda odmítla novelu o služebním zákonu, kterou předložila skupina poslanců vedená Zdeňkem Ondráčkem (KSČM). Podle Ondráčka a spol. se výsluhy nemají vypočítávat například z odměn nebo příplatku za službu v zahraničí. Často podle nich dochází k účelovému navyšování odměn, aby odcházející policista dostal vyšší výsluhy. Ministr vnitra Jan Hamáček to však odmítá, tvrdí, že jde jen o ojedinělé excesy.

Útvar nedávno opustilo také několik řadových detektivů, kteří však pracovali na závažných kauzách a měli velké zkušenosti a renomé – jako například Vendula Kwasniaková, jež vedla vyšetřovaní třaskavé kauzy Beretta točící se kolem vynášení citlivých policejních informací do podnikatelského polosvěta.

Podle policejního prezidenta Jana Švejdara však nejde o nic mimořádného. „V NCOZ (...) zpravidla vykonávají službu délesloužící policisté, u nichž je ukončení služebního poměru logicky více pravděpodobné,“ napsal MF DNES Švejdar a dodal, že odchody z NCOZ se nijak nevymykají běžnému stavu. „S každým policistou, který avizuje svůj odchod ze služebního poměru, individuálně pracujeme a snažíme se najít prostor k jeho setrvání ve služebním poměru či jinému uplatnění u policie,“ dodal policejní prezident.

Čekání na červen

Podle informací MF DNES však rozhodně nemusí jít o konečný počet. O odchodu uvažují i další, a to s ohledem na výši výsluh. Ta se totiž vždy počítá z předešlého roku. „Řada lidí čeká na červen a podle toho, zda budou vyplacené odměny, se rozhodne, jestli skončí. V případě, že by odměny nebyly, by se jim totiž vyplatilo odejít nyní, protože loni se odměny vyplácely a jim by se výsluha počítala z vyšší částky,“ uvedl zdroj MF DNES z bezpečnostní komunity. Jinými slovy: snaha policie udržet detektivy pomocí odměn se může otočit proti NCOZ.

Způsob, jakým se výsluhy v současnosti počítají, kritizuje například komunistický poslanec a bývalý detektiv Zdeněk Ondráček, který chce ve Sněmovně prosadit, aby se odměny do výpočtu odměn nepočítaly. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) však systém měnit nechce.