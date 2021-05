Žena potratila po nástupu do vězení. Věznice selhala, uvedl úřad ombudsmana

Žena nastoupila do výkonu trestu odnětí svobody jako těhotná, v brněnském vězení však potratila. Podle zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové věznice selhala, nedala totiž o těhotenství ženy včas vědět soudu, který by jí trest přerušil. Věznice měla dát soudu vědět bezodkladně, ten se to dozvěděl až po svém dotazu po několika týdnech.