Nejen v Polsku. Koronavirus se stal další záminkou pro omezení potratů

Ženě v 21. týdnu těhotenství, která se obrátila na polskou organizaci Potraty bez hranic (AWB), by dobrovolníci obvykle zajistili termín a let do Británie. Umělé přerušení těhotenství v druhém trimestru je tu totiž legální. Jenže tohle nebyly obvyklé podmínky – Polsko mělo zavřené hranice. A procedura, která by jindy trvala několik dní, by i s povinou 14denní karanténou po návratu do země zabrala téměř měsíc. Ze strachu, že v zahraničí uvázne, si žena dítě nakonec ponechala.