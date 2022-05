Buďte krutí, buďte nepříjemní, vyzval Zeman kontrolory, ať jdou po politicích

Toho Zeman oslovil ve svém projevu „milý Mílo“ a dal tím najevo, jak k sobě mají blízko. Poslanci letos v březnu rozhodli, že Nejvyšší kontrolní úřad povede právě bývalý poslanec ČSSD Miloslav Kala.

„Jste prakticky jedinou překážkou proti plýtvání. Proti plýtvání našich politiků. Hlavně před volbami,“ nabádal Zeman v úterý představitele kontrolních institucí.

„Jako premiér jsem vždy říkával panu Voleníkovi (bývalému prezidentovi NKÚ – pozn. autora) , aby byl krutý, nepohodlný, nepříjemný a že má postihovat politiky. Všichni politici se snaží být zvoleni nebo znovu zvoleni a mají k dispozici hodně peněz, ale ne jejich peněz, ale peněz daňových poplatníků, a zde je silné pokušení utrácet, to opakuji ještě jednou,“ řekl Zeman.

A když už nepošlou kontroloři marnotratné politiky do vězení, tak by je měli podle prezidenta poslat do penze bez ohledu na to, kolik jim je let.

Zeman se ve svém projevu ovšem ani slovem nezmínil o tom, že on sám čelil tvrdé kritice, když dal nedávno milost svému spolupracovníkovi, šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl 24. března pravomocně odsouzen na tři roky vězení za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře.