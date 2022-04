Milost, kterou dal Zeman, Senátu vadí. ODS ale neprosadila výzvu, ať abdikuje

Usnesení, které přijal Senát kvůli milosti Balákovi Senát Parlamentu České republiky v reakci na rozhodnutí prezidenta republiky omilostnit ředitele Lesní správy Lány I. považuje rozhodnutí prezidenta republiky o udělení milosti řediteli Lesní správy Lány ze dne 26. března t. r. za nepřijatelné obsahem i odůvodněním, politicky i právně; II. konstatuje, že a) institut individuální milosti hlavy státu je výjimečným prostředkem k zohlednění zdravotních, sociálních či humanitárních skutečností, který umožňuje zmírňovat případnou tvrdost zákona; b) milost, nesvévolná, morální integritou prezidenta republiky garantovaná a respektující základní principy demokratického právního státu, plní funkci pro-systémovou, zvyšuje citlivost výkonu veřejné moci vůči mimořádným okolnostem a přispívá důvěře veřejnosti v její vnímavost a empatii; III. je přesvědčen, že milost udělená řediteli Lesní správy Lány takovou bohužel není, a to proto, že: a) prezident republiky porušil své vlastní rozhodnutí č. 378/2013 Sb., o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti, protože rozhodl bez návrhu ministerstva spravedlnosti a bez naplnění zdravotních důvodů; b) prezident republiky rozhodl bezprostředně po rozhodnutí krajského soudu, bez znalosti jeho písemného odůvodnění; c) prezident republiky omilostnil svého spolupracovníka, který byl pravomocně odsouzen za trestnou činnost související právě s úředním postavením, čímž vytváří z „Hradu“ prostředí vyňaté z dosahu trestní spravedlnosti, prostředí jsoucí nad zákonem; d) odůvodnění udělené milosti, založené na kritériu osobní známosti, opět zasívá nedůvěru v soudní systém České republiky, neboť se dovozuje, že přísně trestán je někdo jen proto, že slouží prezidentu republiky, což je ze strany nejvyššího ústavního činitele nepřijatelné; e) demotivuje ostatní občany, kteří mají povinnost zachovávat zákony a pravidla občanského soužití a čestně plnit povinnosti ke státu a společnosti. IV. vyzývá prezidenta republiky, aby v posledních měsících svého volebního období vykonával svůj úřad v souladu s literou a principy ústavního pořádku, ku prospěchu České republiky a jejích občanů; V. žádá Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, aby učinila součástí debaty se Stálou komisí Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR rovněž reflexi ústavního postavení prezidenta republiky, a to především z hlediska důvodnosti a zneužitelnosti jednotlivých kompetencí.