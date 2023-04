Břitký komentátor, zapšklý outsider? Novináři předpovídali novou roli Zemana

Na dotaz, zda má smysl naslouchat bývalým českým prezidentům, odpověděl Dolejší jasně. „Určitě ano. Oba – Zeman i Klaus – jsou velikáni polistopadového vývoje. Ale s postupujícím věkem u nich převládá nějaká zapšklost. Že oni dělali věci dobře a všichni ostatní po nich jsou zoufalci,“ podotkl.

Následně komentoval Zemanův rozhovor pro MF Dnes, v němž exprezident ostře zkritizoval vládu Petra Fialy (ODS), explicitně pak ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) a neodpustil si ani nepřívětivou poznámku ke svému nástupci Petru Pavlovi.

„Tipoval bych, že časem nebudou názory Miloše Zemana nikoho zajímat. Nemá je moc pevné, což zdůvodňuje tím, že jen blbec nemění názory,“ vzpomněl na jednu z hlášek bývalého prezidenta.

Zdůraznil, že se Zeman dramaticky zmýlil v otázce Ruska i Číny. „Nevím, zda ho brát úplně vážně. Bude to změna, o Havla byl zájem. Roli u Zemana hraje i jeho vrozená pohodlnost, kdy nechce být moc aktivní v postprezidentství. Havel měl knihovnu a institut, on má kancelář, které se lidé vysmívají. Podle mě nebude hrát aktivní roli a nečekal bych, že o něj bude zásadní zájem,“ doplnil.

Opačný názor zastává Korecký. „Bude komentátorem politického dění. Jiří Paroubek se nechal slyšet, že by rád ve svém vysněném vznikajícím uskupení rád počítal i s účastí Zemana. Ten je ale ve svém věku a nějakém zdravotním stavu. Pro jeho zapojení do politiky nevidím už větší prostor. Má ale obrovské zkušenosti z politiky, nemá zábrany o věcech otevřeně mluvit a komentovat lidi u moci. Právě to bude pro média zajímavé, jeho verbální styl byl vždy zajímavý,“ sdělil komentátor.