Nerudová volá po návratu superhrubé mzdy. Reformu důchodů jsme propásli, míní

Státní rozpočet skončil v březnu ve schodku 166,2 miliardy korun. Jde o nejhorší výsledek za první čtvrtletí od vzniku Česka. Nerudová přiznala, že takhle špatná čísla neočekávala. „Jsem překvapená. Když si vezmeme, že plánovaný deficit za celý rok je 295 miliard korun, tak doufám, že se vyplní očekávání pana ministra financí, že se to zlepší,“ uvedla ve vysílání CNN Prima NEWS.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se rozpočet vyvíjel nepříznivě i kvůli výdajům navíc na pomoc lidem s drahými energiemi. Prioritou pro něj je teď dodržet plánovaný celoroční schodek 295 miliard korun.

„Rozhodující samozřejmě budou ceny energií a související výnosy z windfall tax a odvodů z nadměrných tržeb z prodeje elektřiny. Rozpočtu pomůžou také dividendy z loňských rekordních zisků ČEZ a evropské příjmy včetně Národního plánu obnovy,“ sdělil Stanjura novinářům.

Podle Nerudové je třeba zajistit, aby se tempo zadlužování co nejvíce zpomalilo. „Tempo zadlužování je skutečně děsivé. Stále se propadáme. Náklady na obsluhu státního dluhu byly 50 miliard, dá se očekávat, že v následujícím roce to bude 80 miliard. To se nedá přejít mávnutím rukou. Spirálu zadlužování musíme zastavit, jinak narazíme do zdi,“ varovala ekonomka.

Mezi konkrétními kroky, pomocí nichž by vláda mohla zlepšit kondici veřejných financí, Nerudová zmínila případné obnovení superhrubé mzdy, kterou na konci roku 2020 zrušili poslanci z ANO, ODS a SPD.

„Prvním krokem by mělo být přiznání hrubé chyby, což bylo zrušení superhrubé mzdy. Bavíme se o sekyře zhruba 100 miliard korun. Mrzí mě také, že se bavíme o zvyšování daní, ale nikdo nemluví o daňové reformě, která by vedla ke zjednodušení systému. Abychom se dostali k takové efektivitě v digitalizaci, jako má třeba Estonsko,“ dodala Nerudová.

Neudržitelnost současného stavu si vláda uvědomuje. I proto chystá důchodovou reformu. Nerudová, která je zároveň bývalou předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, k penzím uvedla následující: „Čas na skutečnou důchodovou reformu už jsme propásli. Máme za sebou neúspěšné pokusy zavádění druhého pilíře. Je důležité, aby do Sněmovny šel návrh, který bude mít podporu celého politického spektra. Nemůžeme si už dovolit prosadit něco na sílu, aby to příští vláda zase zrušila.“