Věk v občance sice hlásí 40 let, cévám může táhnout na 60, varují lékaři

S nedostatečnou adherencí, jinak řečeno ochotou pacienta spolupracovat s ošetřujícím zdravotníkem, se v současné době potýká řada lékařů. I proto byla tato problematika zařazena na seznam témat, o kterých debatovali lékaři na virtuálním Výročním sjezdu České kardiologické společnosti.

„Pro snížení rizika infarktu nebo mrtvice je zásadní to, do jaké míry nemocný na léčbě spolupracuje. Aktivní ovšem nemůže být pouze pacient, ale také samotný lékař. Když nebude sám přesvědčený o důležitosti dodržování léčby, tak se mu jen stěží podaří přimět k tomu pacienta,“ říká předseda České internistické společnosti Richard Češka.

Lékaři jsou aktivní, pacienti ale zájem nemají

I přes to, že se lékaři snaží být aktivní a nabízet pacientům vhodnou léčbu, mnozí nemocní o snahu lékařů zájem nemají. Stárnutí tepen totiž nebolí a změny jako jejich tuhnutí nebo ucpávání se, lidé zprvu nezaznamenají. Podle předsedy České společnosti pro aterosklerózu Michala Vrablíka je ochota pacienta spolupracovat s lékařem a dodržovat pokyny problematická především u mladších pacientů.

„Například lidé do 40 let vůbec neuvažují o tom, že by je při nedodržování léčby mohl postihnout infarkt. My se přitom s takovýmito případy pravidelně setkáváme. Z průzkumu u příležitosti Týdne adherence, který organizovala společnost Teva v loňském roce víme, že pacientům obecně dělá potíže pravidelné užívání léků. Konkrétně ženy mají poté největší problém s pohybem a redukcí váhy, zatímco muži nejvíce bojují s abstinencí, kouřením a dietou,“ popisuje Vrablík.

Podle odborníků by lepší spolupráci mezi pacienty a lékaři mohl podpořit například výpočet jejich cévního věku. Tento argument potvrzuje i zahraniční studie. Ta prokázala, že pacienti, kteří byli o riziku a jejich vaskulárním věku informováni, nejlépe dodržovali zadaná doporučení.

„Vaskulární věk lze jednoduše vypočítat tak, že vezmeme v potaz pacientův skutečný věk, životní styl, další údaje typu, jestli je kuřák a jakými trpí nemocemi. Například riziko infarktu nebo mrtvice u čtyřicetiletého kuřáka s vysokým krevním tlakem a cholesterolem je stejné jako riziko zdravého šedesátiletého nekuřáka,“ říká Vrablík.

Vaskulární věk mohou svým pacientům nově lékaři vypočítat pomocí aplikace v počítači nebo chytrém telefonu. Více rad a informací, jak udržet svůj vaskulární věk stejný jako ten kalendářní, je možné nalézt na portálu www.kapitolyozdravi.cz.