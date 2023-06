Čistá nula, ministr k politování. Opozice se pustila do končícího Nekuly

„Nic jsme o něm nevěděli. V boji s vysokými cenami potravin se snažil metodou pokus-omyl, ale nic z toho nikdy nevypadlo. Jeho prodávání práce bylo v podstatě nulové,“ zkritizovala Schillerová Nekulu v ČT. Dodala, že na rezignaci by našla i jiné členy vlády.

Předseda opozičního klubu SPD Radim Fiala byl ještě ostřejší: „Zdeněk Nekula je čistá nula,“ řekl novinářům.

„Je to ministr, který nemluvil ve Sněmovně, neargumentoval, nic nedělal, neřešil žádné problémy v zemědělství, takže jako by tam nebyl. Ten člověk prostě nefungoval,“ dodal. „Je dobře, že ho pětikoalice mění,“ poznamenal.

Nad novým kandidátem na ministra, dosavadním předsedou klubu KDU-ČSL Markem Výborným, vyjádřil Fiala z SPD rozpaky. „Nejsem si jistý, jestli pan Výborný je ten správný odborník, který by měl přijít na místo ministra zemědělství,“ dodal.

Označil ho za komunikativního a pragmatického člověka, který ale není odborníkem na zemědělství, ale spíše na školství. Nový ministr by se měl zaměřit hlavně na ceny potravin, protože ty trápí úplně všechny, uvedl Radim Fiala. Je také zapotřebí chránit tuzemské zemědělce národními dotacemi, dodal.

Výborný bude lépe komunikovat, věří politici

Předseda sněmovního zemědělského výboru Michal Kučera z vládní TOP 09 čeká od nového ministra zemědělství lepší komunikaci. Kučera se nedomnívá, že by výměna na postu ministra zemědělství poškodila důvěru ve vládní koalici. Předcházející výměny ve vládě podle něj nevybočovaly z rámce minulých volebních období. „Je to víceméně výměna v polovině volebního období, což si myslím, že není nikterak zatěžující,“ řekl.

Byl Nekula dobrým ministrem? ano 10 %(74 hlasů) ne 90 %(645 hlasů)

„My jsme se jako zemědělský výbor vždy snažili ministrovi zemědělství dopomoci v jeho rozhodnutích a snažili jsme se podpořit našimi aktivitami to, aby ten resort šel tím správným směrem. Věřím, že teď se to nějakým způsobem ještě vylepší. Jsme připravení jako zemědělský výbor podpořit i nového ministra v jeho krocích, které budou samozřejmě v rámci stávajícího programového prohlášení vlády,“ dodal Kučera.

Premiér a šéf ODS Petr Fiala krátce po brífinku na Twitteru napsal, že respektuje právo lidovců navrhnout nového kandidáta. „Marek Výborný je zkušený politik s vysokým morálním kreditem, který by byl pro vládu velkou posilou,“ uvedl k jejich volbě. Nového ministra podle něj čekají úkoly, které nebudou jednoduché, jako například snížení cen potravin nebo boj s inflací.

Podobně se na sociálních sítích vyjádřila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Výborný je podle ní skvělý politik. „Jsem přesvědčena, že ministerstvo zemědělství by v něm získalo člověka, který by řešil problémy resortu, zejména ceny potravin a chování agrobaronů. To se Zdeňku Nekulovi, bohužel, nedařilo,“ uvedla na Twitteru.