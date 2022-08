Základní školy pod náporem. Za dekádu v nich přibylo více než 150 tisíc dětí

Počet nově přijatých prvňáků z dubnových zápisů pro české děti se podle odhadu ministerstva školství letos zvýší z loňských 108 na zhruba 110 tisíc. Množství žáků základních škol se zvyšovalo už v předchozích letech, a to hlavně v důsledku demografického vývoje. Do loňska se podle Českého statistického úřadu počet školáků za uplynulé desetiletí zvětšil asi o pětinu.

Data o počtu ukrajinských dětí, které se zapisovaly až v červnu a červenci, bude mít ministerstvo zřejmě v září. Školy podle resortu údaje ještě aktualizují.

Ministr školství Vladimír Balaš tento týden řekl, že jich očekává asi polovinu z původně odhadovaných 130 tisíc. Do českých škol se podle posledních údajů zapsalo kolem 57 tisíc Ukrajinců a kapacity by měly být ve většině regionů dostatečné, řekl Balaš.

Přehled zatím není ani o Ukrajincích na středních školách. Ostatních nových studentů by mělo do prvních ročníků nastoupit 132 tisíc, loni to bylo 123 tisíc. Nejsilnější ročníky českých dětí narozených kolem roku 2008 se už totiž posunuly na druhý stupeň základních škol a začínají nastupovat na střední.

Na střední školy nastupují silné ročníky

Prváků na středních školách tak od roku 2019 přibývá. V maturitních oborech by jich mělo být podle ministerstva školství od září zhruba 85 tisíc, což je asi o 4 500 více než loni. Na čtyřletá gymnázia má zamířit o 500 dětí víc, tedy 25 tisíc. Do oborů bez maturity by mělo od nového školního roku nastoupit 35 tisíc mladých, proti loňsku asi o 3 500 více, a na nástavbách by se počet nově studujících mohl zvýšit také o 500 na 12 tisíc.

Nejvíce by se měl zvětšit počet studentů v maturitních oborech. Zatímco loni v nich bylo 334 tisíc žáků, od září by to podle ministerstva mělo být 348 tisíc. Na nástavbách, kde si mohou po dvouletém studiu dodělat maturitu vyučení, čeká úřad nárůst o necelou tisícovku studentů na 21 tisíc. U oborů bez maturity předpokládá resort navýšení z téměř 92 na 96 tisíc mladých.

Do českých základních škol podle červnových dat resortu školství začalo od začátku ruské invaze na konci února chodit kolem 32 tisíc utečenců, na střední školy jich přišlo asi 1 500 a do školek 5 tisíc. Asi pětina z nich ale už na konci června školy v Česku zase nenavštěvovala.

V případě potřeby mohou někde ještě následující školní rok fungovat ukrajinské třídy, uvedl Balaš. Dál by měly být v provozu i adaptační skupiny.

Vývoj počtu žáků základních škol v polsedních deseti školních letech:

ZŠ celkem 1. třídy 2012/2013 807 950 105 592 2013/2014 827 654 110 773 2014/2015 854 137 117 374 2015/2016 880 251 116 727 2016/2017 906 188 117 198 2017/2018 926 108 111 841 2018/2019 940 928 108 062 2019/2020 952 946 106 625 2020/2021 962 348 108 630 2021/2022 964 571 108 143 2022/2023 * 965 000 110 500

*odhad ministerstva školství

Zdroj: MŠMT