Záchytka? Spíš hotel zadarmo. Po pijácích zbývají milionové dluhy

Vyplývá to ze zjištění MF DNES, která data získala ze všech osmnácti záchytek v Česku.



Ústavní soud přitom nedávno rozhodl, že opilci za pobyt na záchytce budou platit nadále sami. Narušit stávající režim chtěl Okresní soud v Mělníku, který rozhodoval o nároku pražské záchytky na Bulovce vůči opilci, který nezaplatil poplatek tři tisíce korun. V návrhu stálo, že ošetření na záchytce by mělo spadat do veřejného zdravotního pojištění. Ústavní soud (ÚS) návrh soudu nižší instance smetl ze stolu s poukazem na to, že lékařské vyšetření na záchytce je sice zdarma, ale další náklady spojené s pobytem na záchytce už nikoliv.

Jsou tu převážně notoričtí alkoholici, zahraniční dělníci, lidé z ubytoven a z okraje společnosti, kteří nemají peníze. Michal Pecha ředitel Záchranné služby Brd