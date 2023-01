Přes zákaz řízení šoféroval opilý, policisté ho chytili dvakrát během noci

Devětadvacetiletého muže jedoucího ve Fordu Focus zastavila hlídka dnes krátce před jednou hodinou ráno v obci Hluzov.

„V rámci kontroly u něj provedla dechovou zkoušku s výsledky 1,48 a 1,59 promile alkoholu. Proto byl vyzván k odběru biologického materiálu, jemuž se v nemocnici dobrovolně podvolil,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„Policisté také zjistili, že muž za volantem nemá co dělat, protože to má zakázáno soudem. Řídit by bez problémů zase mohl od 1. března,“ dodala.

Šofér skončil na služebně, kde mu policisté připomněli, že řídit nesmí, a především si vyslechl obvinění z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Příliš si z toho ale nedělal, jak se ukázalo poté, co byl propuštěn.

„Krátce před čtvrtou hodinou ho hlídka ve stejné obci opět zastavila při řízení auta, dechová zkouška tentokrát vykázala hodnoty 1,10 a 1,16 promile,“ nastínila Zajícová.

Policisté proto provinilce znovu zajistili a tentokrát ho převezli na olomouckou záchytku.