Stíhačky F-35 nepotřebujeme, měli bychom postavit těžkou brigádu, řekl Zaorálek

„Pouštíme se do nákupu stíhaček F-35 v situaci, kdy s letectvem nemáme žádný problém. Já seděl s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, který mi řekl, že hlavní role České republiky je posílení východního křídla a po vás chceme hlavně těžkou brigádu,“ uvedl bývalý ministr Lubomír Zaorálek.

„Jde o posílení naší obranyschopnosti, svrchovanosti, národní obrany a posílení východního křídla NATO,“ hájil nákup předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček.

Nákup 24 amerických letounů schválila vláda loni v září po ročním vyjednávání přímo s americkou vládou. Dohodu s USA uzavřela ministryně Černochová. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu ČR zaplatí 106 miliard korun, postupně je uhradí v letech 2024 až 2034. Dalších 44 miliard korun půjde zejména na infrastrukturu, na palivo, přípravu personálu a odvod DPH.

Nemáme ani jistotu Gripenů, řekl Zaorálek

Vláda podle Zaorálka rozzlobila hlavně Francouze a Švédy, které neoslovila, aby ji předložili konkurenční nabídky. Česká republika si ze Švédska pronajímá 12 stíhacích letounů Gripen C/D v jednomístné verzi a dva ve verzi dvoumístné. Pronájem skončí v roce 2027 a může být o dva roky prodloužen. „Takže nemáme jistotu ani Gripenů,“ doplnil Zaorálek.

První stroje pro české vzdušné síly mají být vyrobeny v roce 2029 s tím, že zůstanou ještě v USA pro výcvik českých pilotů a personálu. Do Česka by pak měly dorazit do roku 2031 a všech 24 letounů by mělo být na mateřské základně v Čáslavi do roku 2035.

„Když vaše vláda pořizovala Gripeny, vypadalo to spíš jako PR té firmě. My jsme přistoupili na velmi přísné podmínky nákupu,“ reagoval na slova bývalého ministra Žáček.

Měla být těžká brigáda větší prioritou?

Bývalý ministr zahraničí zmínil také personální problémy české armády. Podle jeho slov chybí leteckým silám kolem tisíce lidí, pozemním až 3,5 tisíce lidí.

Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček v debatě řekl, že Česká republika musí posilovat vztahy s USA, aby se zde angažovaly a hájily společně s Českou republikou Evropu.

Podle Zaorálka by měla mít Česká republika jako prioritu protivzdušnou obranu, tanky a obrněné transportéry. „Aktuální vláda místo toho nakupuje stíhačky F-35, které nebudou kompatibilní s tanky Leopardy, ani s houfnicemi Caesar,“ doplnil.

„Nejste schopni garantovat bezpečnost České republiky, nejste schopni postavit těžkou brigádu,“ kritizoval vládu Lubomír Zaorálek. „Místo toho, abyste budovali armádu, která nám k něčemu bude, kdyby se něco stalo, tak kupujete letouny, které nebudou sloužit k obraně České republiky,“ dokončil kritiku Zaorálek.