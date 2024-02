Vrátíme-li se do vlády a F-35 nebudou včas, od nákupu ustoupíme, řekl Babiš

Pokud americký výrobce Lockheed Martin nedodá Česku objednané stíhačky v domluveném termínu, hnutí ANO, v případě, že bude v zemi vládnout, od smlouvy odstoupí. Pro deník Právo to uvedl předseda hnutí Andrej Babiš. První stroje by měly dorazit do roku 2031, kompletně všechny by měly v Česku být do roku 2035.