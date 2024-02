Kupujeme F-35 stejně jako Babiš vrtulníky, ohradila se ministryně Černochová

„Když už přestal tvrdit, že by jeho případná budoucí vláda od smlouvy odstoupila, protože je dobře vědom důsledků, alespoň spekuluje, že odstoupí od smlouvy, zpozdí-li se dodávky. Ne, neodstoupí a moc dobře to ví,“ ohradila se Černochová na síti X proti výrokům šéfa opozičního ANO Andreje Babiše.

Černochová připomněla, že úplně stejným způsobem – tedy mezivládní dohodou – právě Babišova vláda v listopadu 2019 objednala od amerického výrobce Bell pro armádu nové vrtulníky. Celkem 8 víceúčelových strojů Venom a 4 bitevníky Viper za více jak 17 miliard korun s DPH.

Nákup proběhl za ministra Lubomíra Metnara shodně, tedy od vlády USA za úplně stejných pravidel, které Američané uplatňují na všechny prodeje zbrojního materiálu.

„Ptal se tehdejší pan premiér na rizika zpoždění dodávek? A úplně stranou nechávám, že vrtulníky nám jsou samozřejmě dodány mnohem později a ještě jsme za chybu při nákupu museli zaplatit pokutu skoro půl miliardy korun,“ dodala Černochová. První stroje dostali vojáci loni.

Pokutu 550 milionů vyměřil obraně v roce 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby v tendru na armádní vrtulníky. Podle rozhodnutí úřadu se ministerstvo za Metnarova vedení dopustilo přestupku tím, že v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s americkou vládou dříve, než rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo, která je výrobcem mimo jiné armádních vrtulníků.

Jana Černochová @jana_cernochova Pan předseda @AndrejBabis dnes v rozhovoru pro Právo brnká opět na strunu odpůrců nákupu letounů F-35. Když už přestal tvrdit, že by jeho případná budoucí vláda od smlouvy odstoupila, protože si je dobře vědom důsledků, alespoň spekuluje, že odstoupí od smlouvy zpozdí-li se… https://t.co/cj5AuhllYY https://t.co/2cxwl1hlYN oblíbit odpovědět

Ministerstvo trvalo na tom, že postupovalo správně, o zakázce podle něj jednaly přímo vlády obou zemí a firma, která nebyla oslovena, do zakázky nemůže zasahovat. Pokutu sice ještě v roce 2021 uhradilo, ale bránilo se podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně. Ten ji ale loni v únoru zamítl.

Při hledání dodavatele ministerstvo kromě americké vlády oslovilo také italskou vládu. Ta nabídka stroje Agusta AW-139M, které byly levnější, neodpovídaly ale podle ministerstva armádním požadavkům. Nesplňovaly například podmínku na odzkoušení v operacích.

ANO mezivládní dohodu na pořízení nejmodernějších letounů 5. generace za 150 miliard korun opakovaně kritizuje.

Babiš naposledy ve vyjádření pro deník Právo uvedl, pokud americký výrobce Lockheed Martin nedodá Česku objednané stíhačky F-35 v domluveném termínu, hnutí ANO, v případě, že bude v zemi vládnout, od smlouvy odstoupí.

První stroje pro české vzdušné síly mají být vyrobeny v roce 2029 s tím, že zůstanou ještě v USA pro výcvik českých pilotů a personálu. Do Česka by pak měly dorazit do roku 2031 a všech 24 letounů by mělo být na mateřské základně v Čáslavi do roku 2035.

„Výrobce Lockheed neplní dodávky objednaných F-35 pro americkou armádu už druhým rokem. Nevím, jestli můžeme od dohody odstoupit, když se nebude plnit. Ta letadla nepotřebujeme, nesoutěžila se...,“ řekl Babiš. „Ustoupíme od F-35, pokud se opozdí,“ dodal.

Nákup 24 amerických letounů schválila vláda loni v září po ročním vyjednávání přímo s americkou vládou. Dohodu s USA uzavřela ministryně Černochová tento týden.

Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu ČR zaplatí 106 miliard korun, postupně je uhradí v letech 2024 až 2034. Dalších 44 miliard korun půjde zejména na infrastrukturu, na palivo, přípravu personálu a odvod DPH.