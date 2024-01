Česko podepsalo smlouvu na 24 stíhaček F-35. Stroje vyjdou na 150 miliard

„Ministryně obrany Jana Černochová a americký velvyslanec Bijan Sabet dnes svými podpisy završili vyjednávání o budoucnosti českého nadzvukového letectva,“ uvedla obrana na síťi X.

Nákup amerických stíhaček F-35 byl podle ministryně Černochové jediným možným řešením. Cena 150 miliard korun je podle ní odpovídající. „To je jako dvojka vína nebo osm cigaret na občana měsíčně,“ řekla. Dříve hovořila i o base plzeňských piv ročně.

„Vždy se budeme bránit jako součást Severoatlantické aliance a v NATO to bude nejvyužívanější letoun,“ komentoval nákup náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Ostatně jeho slova potvrzují již schválené kontrakty dalších států, pro F-35 se už rozhodli Britové, Italové, Norové či Dánové a objednávky schválilo třeba Polsko či Německo.

Americké vládě zaplatí Česko za letadla pět miliard dolarů, tedy nějakých 106 miliard korun. Dalších zhruba 44 miliard bude muset vláda podle dohody investovat doma, třeba na výstavbu nového letiště v Čáslavi.

„Nejsou to jen náklady na letoun, ale v částce jsou i náklady za schopnost jej provozovat. Máme tam výcvik, simulátory, náhradní díly, servis,“ říká Blanka Cupáková, vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva obrany, která se podílela na vyjednávání s Američany.

Letová hodina vyjde až na milion korun

To, co doslova děsí odbornou veřejnost, ale nejsou ani tak pořizovací náklady, mimořádně drahý je samotný provoz. Uvádí se, že jedna hodina tohoto letounu ve vzduchu může přijít na 35 tisíc dolarů a více, tedy v přepočtu na více než 800 tisíc korun. Někdy se dokonce hovoří o částce blížící se milionu korun.

I když výrobce slibuje, že cenu letové hodiny sníží, někteří experti přesto celkové náklady do konce životnosti 24 letounů vypočítali až na 500 miliard. Samo ministerstvo nyní na dotaz MF DNES poprvé uvedlo, že to sice nebude takto obří suma, ale částka výrazně převyšující obecně známých 150 miliard korun za nákup.

„Součet toho, co je v první pořizovací etapě a co je do roku 2069 (oficiální konec životnosti letounů, pozn. red.), je 322 miliard korun. Musí ale zaznít, z jakého obranného rozpočtu to je, protože i tuto projekci jsme do roku 2069 udělali. Je to 322 miliard z 8,4 bilionu korun,“ uvedla Cupáková s tím, že s tolika penězi může armáda v příštích více než čtyřech desítkách let počítat.