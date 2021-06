Pneumokokové nemoci klesly loni díky rouškám zhruba o polovinu

V roce 2019 SZÚ evidoval 483 případů vážných pneumokokových onemocnění, loni to bylo o 236 méně. Pokles počtu hlášených pneumokokových nákaz pokračuje podle SZÚ do současnosti.

„Tato situace může mít mnoho příčin – nošení roušek a respirátorů, domácí karanténa dětí i dospělých, absence návštěv u lékařů, nadbytečné užívání antibiotik nebo z důvodu nevyšetřování pneumokoků u pacientů,“ píše se ve zprávě, pod kterou je podepsaná Jana Kozáková z laboratoře pro streptokokové nákazy SZÚ.

Nejvíce nemocných, a to 119, bylo podobně jako v minulých letech ve věkové skupině nad 65 let, tvořili téměř polovinu loňských případů. Více než třetina případů pneumokokových nákaz loni připadla na lidi ve věku od 40 do 64 let. Před nákazou chrání očkování, pro kojence je za určitých podmínek zdarma. Hrazené ze zdravotního pojištění ho mají také lidé nad 65 let.

Děti a senioři v ohrožení

Bakterie pneumokoka, která se podobně jako chřipka šíří vzduchem při kýchání či prskání, napadá zejména lidi se sníženou imunitou. Ohroženy tedy jsou nejmenší děti, jejichž obranyschopnost není ještě plně vyvinuta, a senioři, protože funkčnost imunitního systému s věkem klesá. Vyskytuje se běžně v ústech, v nosu či nosohltanu.

U zdravých lidí nemusí podle lékařů způsobit žádné onemocnění, ale při oslabení imunity třeba v důsledku virózy může být i příčinou velmi závažných nemocí, jako je otrava krve, těžký zápal plic či meningitida, tedy zánět mozkových blan.