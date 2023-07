Endiaron proti průjmu nebude do konce ledna. Lékárny doporučují živočišné uhlí

Nedostatkové léky Penicilinové sirupy – antibiotika pro děti. Chybí už dlouho.

Pamycon – nosní antibiotické kapky vhodné i pro kojence. Bez náhrady. Obnova dodávek v září.

Betahistin – lék na Meniérovu chorobu a závratě, nejčastěji u seniorů. K sehnání většinou nejsou ani alternativní léky Vertimed a Betaserc. Ani jeden si lékárníci nemohou objednat. Výpadky jsou hlášené do prosince, jeden z léků by snad mohl být koncem července.

Dimexol – lék na bolestivé stahy kosterního svalstva. Šlo o náhradu za Dorsiflex, který už se do Česka nedodává. Nic se stejnou účinnou látkou se nedá objednat.

– lék na bolestivé stahy kosterního svalstva. Šlo o náhradu za Dorsiflex, který už se do Česka nedodává. Nic se stejnou účinnou látkou se nedá objednat. Endiaron – lék na průjem. Chybí surovina, obnova výroby se čeká v lednu. Zatím je náhradou Enditril.