Výpadky léků pokračují. Nemáme, slyšelo v apatykách 85 procent Čechů

„Potíže s léky měli téměř všichni. Ale většina je vyřešila: 40 procent lidí si lék nechalo objednat a 36 procent souhlasilo se záměnou za jiné léčivo se stejnou účinnou látkou,“ řekla za agenturu Ivana Valentová. Doplnila, že dvanácti procentům lidí však lékárníci pouze oznámili, že požadovaný ani náhradní lék nemají. Dalších šest procent náhradu odmítlo.

Výzkum se zaměřil na reprezentativní vzorek obyvatel ve věku od 20 do 65 let a kontrolní skupinu lidí ve věku od 50 do 75 let. „Výsledky mohou být zčásti ovlivněné tím, že v té době řada lidí obtížně sháněla například antibiotika. Ale potvrdily to, co ukazují i naše data. Ačkoli byly a jsou hlášené výpadky stovek léčivých přípravků, bez náhrady zůstává ‚jen‘ kolem 12 procent z nich,“ uvedl výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

Podařilo se vám sehnat v posledních měsících sehnat léky na první pokus? ano 30 %(27 hlasů) ne 70 %(63 hlasů)

„Pravda je, že poptávka po antibiotikách i lécích proti horečce byla opravdu enormní. Nestačily ji pokrýt ani navýšené dodávky,“ podotkla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Lidé by dali za léky i víc

Průzkum zjišťoval i povědomí Čechů o výrobě a cenách léků či příčinách jejich nedostupnosti. Téměř třetina považuje za příčinu současných výpadků zvýšenou poptávku po lécích, 16 procent vidí problém v chybném plánování a nízkých dodávkách farmaceutických firem a 14 procent vidí chybu v tom, že stát objednal málo léků.

„Stát ani náš ústav žádné léky neobjednává. Je to záležitost nemocnic a lékáren, které si léky objednávají u distributorů a ty u výrobních firem,“ uvedla Storová.

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že většina Čechů vůbec netuší, jak se stanovuje cena léků a doplatky. Mnozí si myslí, že v lékárně hradí plnou cenu. To ale platí jen pro volně prodejné léky, jejichž cenu stát nereguluje. U léků na předpis stát určuje maximální cenu a úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

Doplatek je rozdíl mezi cenou a úhradou včetně marže pro distributory a lékárníky. V průzkumu uvedlo 58 procent lidí, že by akceptovali vyšší cenu léků, kdyby se vyráběly v Evropě a byly dostupnější. Seniorů souhlasilo 75 procent.