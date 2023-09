Kvůli výpadkům v dodávkách léčiv vznikl nový web, pomáhá najít nedostatkové léky

„Pokud je tam uvedeno, že dostupnost je nutné ověřit, stačí zadat požadavek s vlastní mailovou adresou a my zjistíme aktuální stav a dáme zájemci vědět,“ dodal Vuchtrl.

Podle něj už tak pomohli řadě lidí. Farmaceuti míní, že myšlenka zřídit takový vyhledavač je velmi dobrá. Pomoci totiž může i lékárníkům, kteří nestíhají klientům zvedat telefony. Jenže program podle nich zatím moc nefunguje.

Důvodů je víc. Jedním z nich je ten, že web nabízí zatím přehled jen o malé části existujících lékáren. Z Prahy je jich 41, z Vysočiny jen devět, z ostatních krajů v průměru kolem 25 – celkem 348.

„V Česku je však kolem 2 600 lékáren, takže zmíněný vyhledávač jich zatím zahrnuje pouze sedminu,“ upozornil předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Další problém vidí v tom, že informace nejsou vždy aktuální, a už vůbec ne online. „V praxi to znamená, že i když zájemce najde na webu informaci, která konkrétní lékárna má nedostatkový lék, nemusí to být pravda,“ dodal Hampel.

MF DNES to ověřila. Jedno z léčiv, která mají větší výpadek, ukazoval web skladem v jedné z ostravských lékáren. Dovolat se tam nešlo, telefon dlouhé minuty vyzváněl a automat opakovaně hlásil, že personál se věnuje lidem, kteří navštívili lékárnu osobně. Protože šlo o pobočku většího lékárenského řetězce, redakce po marném čekání oslovila jeho infolinku. Tam zjistili, že daná lékárna lék již nemá. Dostupný byl v té chvíli pouze v jediné jejich pobočce v celém městě.

Roman Vuchtrl uvedl, že web je teprve v začátcích a zatím se zaměřuje hlavně na Prahu a střední Čechy. „Postupně oslovujeme další lékárny, aby se do systému také zapojily. Jenže jsme ajťáci, a tak se na nás někteří lékárníci dívají s nedůvěrou. I proto se teď snažíme domluvit se třemi největšími dodavateli lékárenských počítačových programů, aby nám umožnili propojení a zautomatizování procesů hlášení skladových zásob. Pokud se to podaří, do dvou až tří měsíců budou informace na webu přesnější,“ nastínil. Podle Hampela by ale bylo nejlepší, kdyby takový vyhledávač provozoval stát.