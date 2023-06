Docházejí i volně prodejné léky, lékárny hlásí výpadek Endiaronu proti průjmu

„Má výpadek a ještě dlouho mít bude,“ říká o léku pracovnice informační linky lékáren Dr. Max.

V informačním systému zjišťuje, že například v Brně či Ostravě už nemají jejich lékárny ani jedno balení, naopak v několika pražských pobočkách i v některých menších městech se ještě Endiaron sehnat dá, což ale většině lidí nepomůže.

„Já už nemám nic. Výrobce nahlásil výpadek 5. června s platností od toho dne, takže jsem se nemohl zásobit. A jiný lék se stejnou účinnou látkou není,“ říká provozovatel menších lékáren Marek Hampel.

S obnovou dodávek Endiaronu počítá výrobce až v lednu. „Výpadek zavinil nedostatek účinné látky na trhu,“ vysvětluje mluvčí farmaceutické firmy Sanofi Libor Kytýr.

„Nemůžeme s tím nic dělat“

Podotkl, že v květnu dodali na český trh 55 tisíc balení léku Endiaron a zvýšili dodávky podobného léčiva Enditril, který zastavuje akutní průjem a je vhodný i na cestování. „Obsahuje modernější účinnou látku než Endiaron,“ dodává Kytýr.

Lékárníci potvrzují, že Enditril mají. Obávají se ale, že také brzy dojde, protože začíná hlavní sezona střevních nemocí. Pak už jim nezbude než doporučovat živočišné uhlí.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka má stát jen minimum možností, jak regulovat spotřebu a zásobování volně prodejnými léky. „Je to záležitost trhu. My nemůžeme vstupovat do hospodářské soutěže,“ říká Dvořáček.

Podle lékárníků jde o další lék na seznamu těch, které nebyly či stále chybějí. Většina je na recept. „Nemáme a nedá se objednat penicilinový sirup pro děti či antibiotické nosní kapky Pamycon, občas vypadává širokospektré antibiotikum v sirupu,“ líčí Hampel.

Z trhu podle něj zmizel například i lék na Meniérovu chorobu a závratě seniorů Betahistin a už nejsou dostupné ani jeho alternativy Vertimed a Betaserc. Není Dorsiflex ani jeho náhrada Dimexol na bolesti svalů. A takových přípravků je víc. „Situace se vůbec nezměnila. Pořád je špatná. Co chvíli vypadává nějaký lék,“ popisuje Hampel.

Podle exministra zdravotnictví Romana Prymuly byly výpadky léků i v minulosti, ale nyní se kumulují. „Problémy jsou i v jiných evropských zemích a situaci se zatím nedaří stabilizovat. Chybějí i základní léky,“ říká Prymula s tím, že je nutné systémové řešení.

Nedostatkové léky Penicilinové sirupy – antibiotika pro děti. Chybí už dlouho. Pamycon – nosní antibiotické kapky vhodné i pro kojence. Bez náhrady. Obnova dodávek v září. Betahistin – lék na Meniérovu chorobu a závratě, nejčastěji u seniorů. K sehnání většinou nejsou ani alternativní léky Vertimed a Betaserc. Ani jeden si lékárníci nemohou objednat. Výpadky jsou hlášené do prosince, jeden z léků by snad mohl být koncem července. Dimexol – lék na bolestivé stahy kosterního svalstva. Šlo o náhradu za Dorsiflex, který už se do Česka nedodává. Nic se stejnou účinnou látkou se nedá objednat. Endiaron – lék na průjem. Chybí surovina, obnova výroby se čeká v lednu. Zatím je náhradou Enditril.

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček ujišťuje, že vedení resortu situaci řeší. V minulých měsících zajistilo nedostatková antibiotika či onkologické léky v cizině. Systémovou změnu má přinést novela zákona o léčivech, kterou v minulých dnech schválila vláda a jež teď míří do Sněmovny.

„Předpokládáme, že v prvním čtení ji poslanci projednají po 27. červnu,“ odhaduje Dvořáček. Dalším čtením ve Sněmovně by měl zákon projít na podzim. Platit by podle něj mohl od 1. ledna příštího roku. Novela má ale řadu odpůrců, podle kterých situaci s léky spíš zkomplikuje.

Například Hospodářská komora navrhla materiál zamítnout, nebo zcela přepracovat. „Nebráníme se další diskusi. Je jasné, že připomínky přijdou, ale je naším společným zájmem, aby novela prošla co nejrychleji,“ říká Dvořáček.

Podotkl, že o novele, která má zajistit větší dohled nad léky a ochránit trh před důsledky výpadků, diskutovalo ministerstvo zdravotnictví se zástupci výrobců léků, lékárníků i dalších institucí. „Většinu připomínek jsme vypořádali, některé ale ne,“ přiznává náměstek.

S připomínkami neuspělo například Grémium majitelů lékáren, kterému šéfuje Marek Hampel. „Novela v některých případech dostupnost léků ještě zkomplikuje. Zruší například chráněný distribuční kanál, kterým současný zákon nutí firmy dodávat léky všem lékárnám. Situace malých lékáren se zhorší,“ obává se.

Ani Roman Prymula si od novely zákona moc neslibuje. „Moc toho nevyřeší. Problém Česka je i v nízkých cenách léků. Pokud bude některého léčiva na trhu málo, výrobci ho raději dodají jinam,“ míní.

Podle Hampla dostane přednost třeba Německo, které finančně motivuje výrobce, aby tam léky registrovali a dodávali. „Navíc tam stanovují ceny léků hrazených zdravotními pojišťovnami jinak. U nás vychází Státní ústav pro kontrolu léčiv z referenčního průměru tří nejnižších cen v Evropské unii. Třeba Slovensko už to změnilo, vychází z cen deseti států,“ přibližuje lékárník.

Stát by měl řešit i volný prodej

Podle Prymuly je důležité, aby Evropa nebyla závislá na lécích a surovinách pro jejich výrobu z Asie. Na to upozorňují i zástupci výrobců. Podle nich by k návratu výroby do Evropy pomohly finanční pobídky. Podle Prymuly by měl stát více řešit i volně prodejné léky, aby lidé nemuseli složitě shánět dětské sirupy proti horečce nebo léky na průjem. Těch se však novela netýká.

10. února 2023

Podle náměstka Dvořáčka stát nemá moc nástrojů, jak regulovat volně prodejné léky. Je to záležitost tržního prostředí. A pobídky firmám ke zvyšování výroby na území státu jsou příliš komplikované. „Jenže na některé věci volný trh evidentně nestačí. Podmínky výrobcům nastavuje stát. Když trh selhává, měl by stát mít sebezáchovné mechanismy,“ oponuje Prymula.

Kritikům chystaných změn Dvořáček vzkazuje, že nový zákon pomůže řešit výpadky léků. Dodává, že novelizace zákonů o léčivech probíhá i v dalších evropských zemích, třeba v Německu nebo ve Francii.

Zásoby léků a pokuty

Nový zákon zavede měsíční zásobu asi u stovky nejdůležitějších léků, kterou budou muset držet distributoři. Výrobcům léků na předpis určí povinnost dodávat ještě měsíc či dva po ohlášení výpadku.

„Léky nemusí skladovat v Česku. Mohou si to zajistit různě, nás nezajímá, odkud je vezmou,“ říká Dvořáček. Za nedodržení zákona bude hrozit výrobcům pokuta až 20 milionů korun. Milionové sankce čekají i na distributory či lékárníky, když nebudou mít v pořádku evidenci nebo si objednají více nedostatkových léků.

Po změně zákona by podle Dvořáčka neměly být výpadky léků tak velké a dlouhé jako teď. „Většinu se jich podaří pokrýt,“ míní. „Evropské země, které zavedly podobné povinnosti už dříve, se s nedostatkem léků v posledních měsících vyrovnaly lépe,“ argumentuje.