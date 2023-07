Žloutenku typu C chytila žena u gynekologa. S nemocí bojovala přes dvacet let

Přestože bojovala s velkou únavou, nepřikládala jí Žárská větší vliv. Myslela si, že pramení z přepracovanosti – starala se o dvě dcery, které musela sama uživit, a také o zahrádku. Když ji ale bez jediného slova vyřadili z registru dárců krve, rozhodla se situaci řešit s praktickou doktorkou.

„Odebrala mi krev a později mi řekla, že mám žloutenku. Vlastně jsem ale nebyla nijak překvapená, tušila jsem, že je s mým tělem něco špatně,“ vzpomíná sedmdesátiletá bývalá pacientka. Vinu přisuzuje gynekologovi, který jí zaváděl nitroděložní tělísko.

„Špatně ho aplikoval. Později jsem zjistila, že podobnou nákazu prodělalo více jeho pacientek. Pan doktor přitom řešil pouze tyto tělíska, nic jiného,“ kroutí nechápavě hlavou. Protože tělísko její tělo nepřijalo, musel ho lékař později vyndat.

Od žloutenky ji nezachránila ani nová játra

Podstoupila nespecifikovanou léčbu, o které lékaři nemají bližší záznamy. A nebyla úspěšná. Hepatitida v těle zůstávala, až Žďárské lékaři diagnostikovali nádor jater. Ta jí kvůli velkému poškození museli transplantovat.

Virus hepatitidy C Po celém světě postihuje HCV asi 56 milionů osob, z nichž většina žije v rozvinutých zemích západního světa. Daná infekce je nejčastější příčinou cirhózy jater (tzv. tvrdnutí jater) v západních zemích, která se do dvaceti let rozvine až u třiceti procent osob trpící chronickou HCV. Podle Evropské unie a Světové zdravotnické organizace jde o jednu z největších zdravotních hrozeb současné Evropy, ročně v ní na ni zemře asi 170 tisíc lidí.

Vyhráno ale neměla, infekce se dostala i do nových jater. Nadějí pro dlouholetou pacientku byla až léčba v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). „Léčba byla velmi nákladná. Musela jsem chodit na hromadu vyšetření, nakonec mi dali dvě tabletky, které jsem si vzala a po dvou měsících jsem byla uzdravená,“ říká s úlevou, že s nemocí bojovala celkem čtyřiadvacet let.

Vysvětlila, že po spolknutí první tabletky necítila žádné změny, nedostavily se navíc ani vedlejšími účinky. Až po druhé tabletce se její stav postupně začal zlepšovat. „Přestala jsem se konečně cítit unaveně, dnes už jsem v pohodě,“ raduje se. Přiznala, že jednou z velkých motivací na uzdravení byl její vnuk.

Ačkoliv ředitel IKEMu Michal Stiborek na tiskové příležitosti k mezinárodnímu dni hepatitidy, který připadá na 28. července, zmínil, že léčba vyjde přibližně na půl milionu korun. Žárská vzpomíná, že kvůli jejímu případu musela nemocnice opakovaně prosit pojišťovnu o výjimku. „Moje léčba stála pojišťovnu asi dva miliony, byla velmi drahá,“ opakuje.

Odborníci z institutu varují, že příběhů jako má Žárská, je po republice daleko více. „Žije mezi námi asi čtyřicet tisíc lidí, kteří netuší, že hepatitidu mají, nemusejí mít vůbec příznaky. Nejčastěji jde o lidi s transplantacemi, neodborným piercingem či tetováním nebo o lidi, kteří se nakazili nechráněným sexuálním stykem. Většina případů sahá před rok 1992, kdy se na hepatitidu vůbec netestovalo,“ přiznává Stiborek. Nejde tak podle pouze o drogově závislé.

Doplnil, že IKEM již od roku 2014 vyléčil přes 1 700 pacientů. Jde o nový druh léčby, která trvá dva až tři měsíce bez nežádoucích účinků léků a ani není potřeba provádět jaterní biopsii. Pacient se léčí užitím tabletek, které ale musí všechny v předepsaných lhůtách spolknout. Nesmí žádnou vynechat.

„Léčba je nákladná, ale stojí to za to,“ věří šéf institutu. Nejdůležitějším předpokladem pro plné uzdravení je podle doktorů včasné odhalení a rychlé zahájení léčby. Do rizikové skupiny spadají mimo jiné i diabetici, jejichž tělo může být kvůli viru rezistentní na inzulin. Navíc právě vzniku cukrovky hepatitida typu C (HCV) napomáhá.

Zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii Soňa Franková proto apeluje na lidi, kteří dostali krevní transfuzi před rokem 1992, mají amatérské tetování nebo piercing, trpí diabetem nebo měli sex s neznámou osobou, aby se nechali vyšetřit, zda nemají také HCV. Přenášet se také může při porodu z matky na dítě.