Zaorálek ustoupí, protahování by bylo vraždou Hamáčka, míní politolog

„Na konferenci jsme viděli starého dobrého Lubomíra Zaorálka, který se nebojí ozvat. Ukázal, že nechce být loutka a nechce být Zemanův nebo Babišův člověk. Na to lidé z ‚kulturní obce‘ slyší. Je to poměrně chytrý tah. Na resortu kultury získal sympatizanty, které by mohl přenést i na ministerstvo zahraničí a nakonec i k volbám,“ říká politolog Jan Kubáček.



Lubomír Zaorálek před novináři opakoval, že je pro něj nedokončená práce na ministerstvu kultury důležitá a chce ji dodělat. Resortu se jen tak vzdát nechce, protože „se nikam necpe a pokládá za přirozené, aby na v práci na ministerstvu kultury dál pokračoval“. Přesto by podle Kubáčka post šéfa české diplomacie nakonec mohl vzít.

„Neumím si představit, že by Janu Hamáčkovi nevyhověl. Před sjezdem ho velmi podporoval, dlouhé vyjednávání by bylo vraždou předsedy v přímém přenosu. Podřezával by mu tím větev,“ vysvětlil Kubáček.

Souhlasí s tím také politolog Lukáš Novotný z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, podle kterého nakonec zřejmě vyjde Zaorálek Hamáčkovi v této rošádě vstříc. „Jde o stranický úkol a jako takový jej současný ministr kultury patrně splní,“ doplnil.

Jako nereálnou ale nevidí Kubáček ani možnost, že by Zaorálek vedl obě ministerstva. „Není to ideální, ale ani nemožné. Například ve Francii spolu oba ministři tak úzce spolupracují, že ministerstvo kultury a zahraničí vypadá skoro jako jedno,“ dodal.



V Česku to není nic výjimečného, ministerstvo zahraničí nyní dočasně vede Jan Hamáček, který je i ministr vnitra, přes rok vede ministerstvo průmyslu a obchodu společně s resortem dopravy Karel Havlíček. Podle Tomáše Weisse z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy to ale není správná cesta.



„Ministerstvo potřebuje plnohodnotného ministra, který se mu bude věnovat na 100 procent, je to práce na plný úvazek. Vést dvě ministerstva je tak poškozující pro oba resorty už z definice. Ale to je dlouhodobý problém této vlády potažmo premiéra, že není schopný sehnat vedoucí úřadu,“ řekl iDNES.cz Weiss, podle kterého může ministerstvo zahraničí bez šéfa fungovat jen omezenou dobu.



„Česko samozřejmě potřebuje k zahraničním jednáním plnohodnotného ministra. Jestliže nemáte ministra zahraničí, tak už jen tím vysíláte signál, co si myslíte o své zahraniční politice a jak ji považujete za důležitou. Pokud svého ministra odvoláte, aniž byste za něj měl náhradu, je to poměrně jasné, co si o ní myslíte. Ale že nynější vláda svou zahraniční politiku nepovažuje za důležitou, víme už řadu let. Speciálně z pozic současného premiéra Babiše i pana Hamáčka,“ doplnil Weiss.

„Teatrální vystoupení“

Možným nástupcem na postu šéfa kultury by jinak mohl být Jan Birke, nabídnout pozici od Jana Hamáčka přijal. Podle Zaorálka na to ale Birke nemá. Jako reálnější tak politolog Kubáček vidí možnost, že do jednání s premiérem půjde ministr kultury s konkrétními jmény, kdo by ho mohl nahradit.

„Aby to byla taková jeho prodloužená ruka, která bude plnit připravené plány, které Zaorálek rozpracoval. Současná situace však ukazuje i to, že sociální demokracie je poněkud rozhádaná,“ doplnil.



Novotný poukázal na to, že Zaorálek je velmi zkušený politik. A jako takový dobře ví, že kulturní obec úplně nerozumí faktu, že na ministerstvo kultury má přijít politik, který s ní nemá nic do činění.

„Ministr musí mít kontakty i povědomí o kulturní sféře. Jan Birke není člověk, který by vyrostl pro kulturu. Nechci se ho dotknout, ale sám musí vědět, že jeho portfolio leží jinde. Hamáček Zaorálkovi tímto odchod neusnadnil a proto to muselo být spojeno s tímto, z mého pohledu teatrálním, vystoupením v televizi,“ dodal.



Celá věc však podle něj měla být dohodnutá předem a současná situace škodí ČSSD jako politické straně. „Chápu rozhořčení kulturní obce, která nyní vidí, že jejich ministerstvo se stává předmětem určitého handlu. Ministr Zaorálek z toho nyní musí vybruslit. Srdceryvné vystoupení v televizi i jako celek to působí velmi nedůvěryhodně,“ soudí.



„Zaorálek si chce vykolíkovat své pole,“ míní Novotný. Poukazuje tak na fakt, že Zaorálek chce o celé věci nejprve jednat s premiérem Andrejem Babišem i se zástupci Hradu.

Ministerstvo zahraničních věcí muselo nakonec podle Novotného v poslední době strpět „lecjaké šrámy“. „Zejména v důsledku toho, že se diplomacie nijak zásadně nepodílela na obstarávání vakcín,“ poukázal. Současný ministr kultury si tak podle něj chce zajistit, že nestane v čele resortu, které bude stranou klíčové agendy.



Zaorálek by měl převzít řízení ministerstva zahraničních věcí. Zatím tuto nabídku ale nepřijal. Nyní tak resort dočasně vede předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček poté, co v pondělí požádal o odvolání bývalého šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka.