Česko je rusofobní loutkou Západu. Dezinformátoři zkoušejí zkreslit Vrbětice

Podle CTHH využívají dezinformátoři při komentování kauzy Vrbětice nejčastěji šesti různých narativů. Prvním z nich je zpochybňování role Ruska ve výbuchu muničního skladu. „Ruská federace je schopnější. Být to ona, akce dopadla úspěšněji. Co by z útoku měla?“ cituje centrum jeden z obvyklých prokremelských pohledů na věc.

Časté je také označování Česka jako rusofobní země, která „vidí Rusko úplně za vším“ nebo obviňování české strany, že jde ve skutečnosti o zakrytí problematické manipulace a obchodu s municí či skladování zakázaných zbraní.

Další narativy navazují na vyjádření prezidenta Miloše Zemana a ministryně spravedlnosti Marie Benešové o tom, že vyšetřovacích verzí je více a že nejsou žádné přímé důkazy pro přítomnost ruských agentů ve skladu.

„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve Vrbětickém areálu. Konec konců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ řekl dříve v projevu Zeman. Doplnil, že existují dvě vyšetřovací verze.

Tyto výroky ale opakovaně popřel premiér Andrej Babiš i ministr vnitra Jan Hamáček. „Popravdě řečeno, největší radost z toho měli v Moskvě. Přidal k tomu druhou verzi, nevím proč, České republice to moc nepomohlo,“ řekl tehdy v reakci na výrok Hamáček.

„Miloš Zeman se v posledních letech v hned několika případech (Rosatom, Sputnik V, útoky na zpravodajské služby) postavil na stranu Moskvy namísto Prahy, čímž legitimizoval některé narativy propagované právě prostřednictvím proruských dezinformačních webů i ruských oficiálních míst. Několik minut po projevu ruská agentura Interfax vydala zprávu, ve které využila Zemanova vyjádření, že neexistují důkazy o přítomnosti zpravodajců GRU ve Vrběticích v okamžiku výbuchu v muničním skladě,“ komentovala pak celou věc skupina Čeští elfové, která se zabývá bojem proti dezinformacím na českém internetu.

Česko jako loutka západu

I další narativy se staví proti Česku či českým institucím. „ČR se na Rusku dopouští křivdy účelovou provokací, křivým obviněním nebo nevděkem,“ zní třeba jeden z nich. „ČR je loutkou západu v protiruské hře,“ zní další, zejména pak má jít o „hru“ na pokyny USA.

Podle dalších nemá Česko podporu spojenců, na celém konfliktu bude jen tratit a „křivým obviněním a nevděkem“ se dopouští vůči Rusku křivdy. Jindy pak dezinformační scéna útok ospravedlňuje s tím, že stejné aktivity země vyvíjí i jinde či dokonce že se „jednalo o legitimní cíl, protože zbraně šly z Vrbětic na Ukrajinu či teroristům“.

Podobně hovoří také analýza výše uvedených Českých elfů. Ti ještě zmiňují omlouvání se Rusku za jednání vlády či poukazování na roli celé kauzy ve vyřazení ruského Rosatomu z tendru na dostavbu Dukovan.

Že dezinformační kampaň zesílí, se dalo podle odborníků čekat. „Dá se předpokládat, že vzhledem k dalšímu zhoršování česko-ruských vztahů se bude tato aktivita stupňovat, ale obecně vzato se nebude jednat o něco nového,“ uvedl Stanislav Myšička, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Odborníci totiž očekávají, že dezinformace a proruské tlaky se budou objevovat v souvislosti s podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Ty by se ale podle nich objevily i bez kauzy Vrbětice. „Rovněž se jedná o dnes již běžný fenomén a Rusko se zcela logicky bude snažit nějak pomoci těm stranám, které mu jsou nakloněny a naopak uškodit těm, které Rusko považují za hrozbu,“ řekl dříve odborník v oblasti bezpečnostních a strategických studií z Masarykovy univerzity v Brně Jakub Drmola.



To by pak mohlo pomoci těm politickým subjektům, které jsou dlouhodobě kritické k západu a naopak se pozitivně staví k Ruské federaci.

Že dezinformační kampaň přešla od covidu-19 k útoku ve Vrběticích, uvedla již dříve společnost Semantic Visions, která se zaměřuje na analýzu dezinformační scény. „Během dvou dnů kauza teroristického útoku GRU předstihla covid-19 jako dominantní téma dezinformací v české mediální sféře. 18. dubna byl počet dezinformačních článků publikovaných o útoku GRU více než třikrát vyšší než o covid-19,“ uvedla společnost v půlce dubna.

