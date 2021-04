Benešová překonala Zemana i Rusy. Ne dvě, ale ještě víc je verzí u Vrbětic

„Já jsem byla přítomna na vládě, když se to projednávalo, a řekla jsem na zvukový záznam, který je z vlády uchovávaný, k tomu své. A myslím, že jsem měla velmi obdobný názor jako pan prezident, aniž jsme se vůbec stihli domluvit, protože já jsem ten názor říkala první,“ odpověděla Novinkám Benešová na dotaz, kolik vidí v kauze Vrbětice vyšetřovacích verzí.

Podotkla přitom, že viděla jen zprávu od Bezpečnostní informační služby, do živého spisu nemá přístup.

„Dokonce jsem uváděla další možné verze,“ řekla pak na dotaz, jestli to znamená, že vyšetřovací verze jsou podle ní dvě.

Souhlasíte s tím, že vyšetřovacích verzí ve vrbětické kauze je víc než dvě? celkem hlasů: 187 Ano 48 Ne, jsou dvě 1 Ne, je jedna 138

„Jaké, to nemůžu tady uvádět. To už bych zase tady uváděla věci, které se uvádět nesmějí. Všechno je to na záznamu z jednání vlády,“ doplnila.

Hamáček s Babišem nesouhlasí

S tvrzením ale nesouhlasí premiér Andrej Babiš. „Platí jediná verze, kterou říkáme s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, a za ní si stojíme. To je vše,“ řekl Novinkám. A také Hamáček se proti tvrzení ohradil. „Ze je to nesmysl,“ řekl na dotaz iDNES.cz, co na vyjádření šéfky resortu spravedlnosti říká.

A také opozice je k celé věci kritická. „Přijde mi to velmi zvláštní, když tohle paní ministryně říká, v tom případě by si měl pan premiér s paní ministryní ty věci vysvětlit!“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a doplnil, že druhou možností je, že se Benešová „rozhodla pomoct Putinovu režimu a dále mlžit, šířit dezinformace a zhoršovat naši pozici u našich spojenců“.

„Ministryně Benešová je od svého nástupu do vlády jen prodlouženou rukou Miloše Zemana. Už ani nestíhám počítat, kolik ministrů ve vládě zpochybnilo celý ruský terorismus ve Vrběticích. Co ještě musejí ministři a prezident udělat, abychom pochopili, že se vůbec nehájí české zájmy? Jak v této situaci ještě někdo může říct, že tato vláda není Zemanova?“ ptá se zase předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Že existuje druhá vyšetřovací verze, uvedl ve svém nedělním projevu prezident Miloš Zeman. Tou je podle něj neodborná manipulace s materiálem. Této argumentace se hned chytila i ruská média.

A také to Hamáček již dříve odmítl. „Existuje jedna vyšetřovací verze a ta je spojena s pohybem příslušníků jednotky 29155 (jednotky příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU, pozn. red.),“ řekl v pondělí Hamáček na tiskové konferenci ČSSD.

„Popravdě řečeno, největší radost z toho měli v Moskvě. Přidal k tomu druhou verzi, nevím proč to pan prezident řekl, České republice to moc nepomohlo,“ řekl ještě předtím televizi Nova.