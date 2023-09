Udusili známého polštářem kvůli autu. Soud rozhodne o dohodě o vině a trestu

„Jsme dohodnutí na trestu ve výši 15 let,“ sdělil senátu při jednání minulý týden státní zástupce Jiří Valsamis.

Obhájci se však stále musí dohodnout na výši finanční náhrady pro pozůstalé. Zmocněnec rodiny požaduje, aby společně dvojice zaplatila matce zesnulého jeden milion korun a jeho sestře 1,37 milionu.

Podle obžaloby, kterou má iDNES.cz k dispozici, muži čin předem naplánovali. Původně chtěli známého donutit, aby na jednoho z nich auto přepsal, ten to ale odmítl.

Po krátké hádce jeden z obžalovaných známého uhodil, ten spadl a muž ho na zemi začal dusit polštářem. Jeho spolupachatel při tom oběti držel ruce. Dvojice pak podle obžaloby muže svlékla a omyla. Tělo pak naaranžovala tak, aby to vypadalo jako sebevražda či předávkování léky a alkoholem.

Z bytu pak ukradli notebook, platební karty a hotovost a následně odjeli do Německa. Tělo oběti se našlo až o šest dní později.

31. srpna 2023

Byli pod vlivem alkoholu a drog

Dvojice se k činu přiznala. Podle Kotase, který se zesnulým byl zhruba měsíc v partnerském vztahu, ale byli pod vlivem alkoholu a drog. Sám prý tři dny nespal, měl v sobě litr vodky a půl gramu pervitinu. Kotas byl již dvakrát trestaný.

„Celé to bylo v afektu, sice jsme to plánovali, ale nemysleli jsme to vážně. Byli jsme pod vlivem drog a alkoholu, nesouhlasím s posudky, že jsem byl plně při smyslech,“ řekl Kotas.

Podle něj motivem činu byly časté hádky a získání peněz oběti. Oba obžalovaní vypověděli, že nechápou, proč není obviněná i přítelkyně Tokára, která podle nich o činu věděla a byla do událostí zasvěcena. Na ni mělo být také přepsané auto.

Při činu ale v bytě nebyla, vrátila se až když byl zesnulý v naaranžovaný v posteli. Dvojice před soudem vyjádřila nad činem lítost. „Čin na kterém jsem se podílel mě mrzí, nemohu ho vrátit,“ řekl před soudem Kotas s tím, že svou lítost vyjádřil i v dopise, který zaslal matce zemřelého.