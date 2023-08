Vondrášek se za výroky o znásilnění dál kaje. Rakušanovi jeho omluva stačí

„V první řadě bych chtěl říci, že mne velice mrzí a je mi skutečně osobně líto, jestliže moje vyjádření vzbudilo obavy nebo se jinak dotklo kterékoliv z obětí sexuálního násilí. Rozhodně to nebylo mým úmyslem, a pokud se tak stalo, upřímně se za tato svá slova omlouvám,“ uvádí Vondrášek v prohlášení, které dal iDNES.cz k dispozici.

„Policie si velmi dobře uvědomuje, že v této trestné činnosti je obrovská latence. Uvědomuje si, že jedná s velice traumatizovanými a křehkými obětmi,“ řekl ve čtvrtek novinářům.

Připomněl také, že spolupracuje se skvělými vyšetřovatelkami z oblasti mravnostní kriminality i s dalšími specialisty v dané oblasti. „Jsem přesvědčen, že i jednotliví policisté na dozorčích službách základních útvarů jsou v naprosté většině případů na přijetí takto citlivých trestních oznámení připraveni a vědí jak postupovat,“ říká.

Ministr vnitra Vít Rakušan se s Vondráškem měl ve čtvrtek sejít. Pro ČT uvedl: „Četl jsem vyjádření Martina Vondráška v dnešním Právu (stejné, jaké zaslal i redakci iDNES.cz, pozn. red.), to plně odpovídá i tomu, co jsem k věci řekl dříve,“ prohlásil. Dodal také, že čtvrteční schůzka není „žádná speciální, ale zcela pravidelná“.

„Obvykle se vídáme minimálně dvakrát týdně,“ upřesnil také Rakušan. Z Vondráškova výroku podle svých slov nebude vyvozovat důsledky.

Svá slova mírní Vondrášek poněkolikáté

Policejní prezident vzbudil nevoli svým výrokem podcastu Spotlight, kde řekl, že mnohá oznámená znásilnění jsou smyšlená. „Velmi často je oznámení ženy o sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Často je to i vyšetřovací verzí. Musíme prověřit, jestli nám to, co žena říká, je pravda. Mně osobně se to v praxi stalo minimálně dvakrát. Žena se bála jít domů nad ránem, bála se manžela, neuměla to odůvodnit,“ řekl.

Svá slova, která nejsou podle statistik ani výzkumů pravdivá, pak v dalších prohlášeních mírnil. „Uznávám, že nebylo šťastné použít v diskusi o smyšlených oznámeních slovní spojení – velmi často,“ přiznal o den později na stránkách policie, kde zároveň publikoval statistiku. V té uvedl, že ve více než třetině případů se vyšetřování odkládá z důvodů, že se skutek nestal.

To však také nebylo zcela přesné, část znásilnění je odložena, neboť v legislativě je podmínkou použití násilí či zneužití bezbrannosti, přičemž část obětí „pouze“ zamrzne a nedokáže klást odpor. I tato slova poté pro iRozhlas zpřesňoval: „Rovnítko v tiskové zprávě bylo nepřesné. Mám jediný cíl a to, aby latence této trestné činnosti byla co nejnižší,“ řekl.

V nejnovějším prohlášení také dodává, že policie má vytvořenou metodiku pro práci s obětmi trestných činů, která obsahuje také část o zvlášť zranitelných obětech. „V minulých letech jsme v této oblasti skutečně ušli nemalý kus cesty a chtěl bych i touto cestou ujistit každého, že se skutečně nemusí bát přijít oznámit protiprávní jednání, jehož se stal obětí. K obětem těchto skutků dokážeme přistupovat maximálně citlivě a účinně je ochránit,“ uzavřel.