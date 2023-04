Redefinici znásilnění si přeje většina žen. Mýtům o souhlasu věří minimum lidí

Podvýbor jednal o tom, jak se posunula příprava legislativních změn. Jedná se o definici znásilnění, domácího násilí a násilí v kyberprostoru nebo takzvaného dětského certifikátu.

Redefinice podle podvýboru pomůže k tomu, aby se trestný čin znásilnění více nahlašoval. V současné době jej hlásí jen zhruba 5 až 10 procent obětí. „Obavy, které se často ozývají ve veřejném prostoru, že změna bude zneužívaná, vyvrací zkušenosti z ostatních zemí,“ ujistila předsedkyně podvýboru Taťána Malá.

Jak zdůraznila Nejedlová, 70 procent obětí znásilnění zamrzne, což je stresová reakce na situaci, do které se dostanou. Pachatel je tak nemusí k ničemu nutit. Definice toto však nepokrývá, a proto drtivá část zůstává nepotrestaná.

Jen 13 procent s redefinicí nesouhlasí

„69 procent žen souhlasí s tím, že sex bez souhlasu by měl být trestný. A jen 7 procent žen a 13 procent všech obyvatel si myslí, že by to tak být nemělo. Není na co čekat,“ řekla Nejedlová k aktuálnímu výzkumu. Ohledně souhlasu se objevují nesmyslné vtipy o podepisování lejster či aplikace – podle nejnovějších dat si to však myslí pouhá dvě procenta lidí.

„Nezbývá moc otázek veřejnosti k tomu, co redefinice je. Doufám, že politici a političky brzy přijdou k činům a pomohou ujistit, že oběti znásilnění mají podporu,“ doplnila Nejedlová.

Nynější znění zákona znásilnění podmiňuje násilím,pohrůžkou násilí či vyhrožováním jiné těžké újmy a o zneužití bezbrannosti oběti. Podle některých odborníků i podle lidskoprávních organizací by ale definice znásilnění však měla být v trestním zákoníku založena na absenci souhlasu. Petici za změnu podepsalo podle Ireny Hůlové z Amnesty International již přes 16 tisíc lidí.

Zákon, který se nyní organizace snaží prosadit, má již dvanáct evropských států – Belgie, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Německo, Řecko, Island, Irsko, Lucembursko, Dánsko, Švédsko a Velká Británie. „Například v Dánsku po přijetí redefinice vzrostl počet nahlášených případů až o 50 procent,“ řekla Nejedlová.

Jak organizace podotýkají, souhlas je jednoduchý. „Abyste mohli mít sex, musíte si být jisti, že osoba, se kterou chcete mít sex, chce mít také sex s vámi. Tedy že sex je pro oba zcela dobrovolný. Signály mohou být verbální i neverbální. Máte-li pochybnosti, zeptejte se,“ uvádí.

Istanbulskou úmluvu pořád opřádá řada lží

Poslanec Michal Zuna se pak vyjádřit k ratifikaci Istanbulské úmluvy. „V dohledné době se jí bude zabývat vláda a následně rozhodne, zda se jí budeme zabývat ve Sněmovně. Ta debata bude velmi košatá, ale vítám, že se otevře,“ řekl.

Podpis úmluvy se datuje od května 2011. „Debaty jsou bohužel zastřeny celou řadou mýtů a lží,“ podotkl s tím, že přetrvávají mýty zejména kolem pojmologie genderu. Úmluva přitom řeší právě také sexualizované či domácí násilí.

Další usnesení podvýboru se pak týká domácího násilí a jeho definice. „Úřad vlády připravil záměr zákona a my žádáme vládu a zmocněnkyni pro lidská práva, aby tento návrh do konce června projednala ve vládě,“ řekla Malá. Pojem domácí násilí nyní ošetřuje zhruba osm předpisů.

Poslední téma bylo dětský certifikát, který by měl zamezit případům, kdy si člověk odsouzený za znásilnění dítěte může následně na svobodě založit spolek, který nabízí například hlídání dětí nebo letní tábory. „Intenzivně s ministerstvem spravedlnosti jednáme, jak by měl být upraven. Je nezbytné, aby na něm pracovalo ministerstvo školství,“ podotkla Malá.