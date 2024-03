Nekašlete na sebe, vyzývá psycholožka. Lidem pomáhá najít správnou terapii

Instagramových profilů zabývajících se psychologií je dnes poměrně dost, váš se ale liší. Jste psycholog, který pomáhá najít psychologa.

Ihned po studiu jsem totiž začala pracovat v poradenském centru Alfons při Vysokém učení technickém v Brně na pozici poradenského psychologa. A zde jsem se potkávala se studenty s psychickými obtížemi. Svěřovali se mi, ale často k tomu dodávali: „Hlavně nikomu neříkejte, že jsem tady byl.“ Nebo: „Možná potřebuji psychoterapeuta, ale jak ho mám najít? A kde? Jak začít?“ Takové otázky tam padaly často. Proto jsem založila projekt, který pomáhá lidem na cestě za psychologem a psychoterapeutem.

Jak poznáme, že je načase psychoterapeuta, popřípadě psychologa vyhledat?

Ráda to popisuji na SOS systému – strava, spánek, odpočinek. Když náš problém, obava, nebo cokoli jiného, co nás právě tíží, narušuje tyto tři základní věci, měli bychom o návštěvě odborníka přemýšlet.

Často se projevují extrémy, kdy spíme moc či naopak málo, přejídáme se nebo naopak nejíme, nemáme chuť, neodpočíváme a tak dále. Můžeme mít třeba problém s usínáním a už nám zkrátka nepomáhá to, co nám pomáhalo dříve. Když to trvá delší dobu, je určitě dobré za terapeutem zajít.

Jak si najít toho správného svépomocí?

Hodně se setkávám s tím, že lidé mají větší důvěru v terapeuta, kterého jim doporučí někdo známý nebo blízký. Také je fajn, když má terapeut svoje webové stránky nebo sociální sítě, kde si ho klient může najít a podle dostupných informací posoudit, zda to bude vzájemně fungovat. Vždy se podívejme na vzdělání psychologa a psychoterapeuta. Pseudoterapeuti se objevují v poslední době stále častěji a někdy je velmi těžké je rozeznat a odhalit.