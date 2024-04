„Dnes můžete mít i pohlaví kýbl.“ Nový film s Isteníkem si dobírá puberťáky

Děj filmu se odehrává v bytě normální rodiny v Brně. Rodiče ztvárnili Michal Isteník a Barbora Seidlová. Jejich filmovou dospívající dceru hraje mladá brněnská herečka Mariana Kučíková.

„Teď ještě, aby přišla s tím, že má nějaký jiný pohlaví. Dneska můžeš být klidně i kýbl, když se rozhodneš,“ říká Isteník v roli otce v traileru, když hovoří o své pubertální dceři. Přitom si otevírá lahev piva o žehličku, kterou v ruce při práci drží jeho žena.

„Holčičko, zvykni si na to, že polovinu života budeš muset dělat něco, co nechceš,“ říká jí matka, zatímco dcera se schovává pod peřinu, aby ji neslyšela. Jindy se zas podivuje dceřině outfitu, který nazve pytlem na mrtvoly.

„Dnešní doba se rychle vyvíjí a dějou se věci, které člověk mnohdy nedokáže pochopit. Maminka má starost o svou dceru, která je neustále otrávená a není s ní řeč. Tatínek chce mít po náročné práci konečně doma klid. S dítětem v pubertě to ale není jednoduché,“ přibližuje děj vedoucí produkce Gabriela Skálová.

Dcera je ztělesněním citlivé a hlasité generace dnešních teenagerů vysedávající celý den u sociálních sítí. Otci ležícímu na gauči vypne rozkoukaný hokej v televizi se slovy, že jde o „ujetej prostředek reprodukce tradiční maskulinity“. Otec však dá hlasitě najevo, že nechápe, co říká.

Někteří diváci tak můžou film pochopit tak, že se vysmívá mladým, jiní ale i naopak, že rodiče, hantýrkou mladých „boomeři“, nejsou schopni pochopit své děti. „Ano, je to generační střet. Naší snahou je ale říkat věci, tak jak jsou, ačkoliv to může být pro některé drsná realita,“ vysvětluje Skálová.

Jak poznamenala, ani představitelka puberťačky Mariana Kučíková neměla s tématem problém. „Vidí za ním větší smysl,“ doplňuje.

Podle herce Michala Isteníka, jehož popularita raketově vystřelila po odvysílání prvního dílu seriálu Most!, kde si zahrál hospodského Edu, to tak bylo vždy, že starší generace tu mladší považovala za uvolněnější a drzejší. „Z části proto, že to tak je, a z části proto, že s věkem zapomínáme, jaké je to být mladý,“ míní.

Doma podobné konflikty zatím řešit nemusí, protože jeho děti ještě do kritického věku nedorostly. „Ale snažíme se jim vytvořit takové prostředí, ve kterém nám budou důvěřovat a vědět, že jejich problémy v budoucnu nebudeme bagatelizovat,“ říká Isteník, jenž se ve filmu, který bude mít premiéru 1. května, vůbec poprvé postavil před kameru společně s rodačkou z Mikulova Barborou Seidlovou. „Byla to legrace, dokonce i při postelové scéně jsme se smáli,“ dodává vzpomínku na natáčení.