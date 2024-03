Vláda bude na několikátý pokus schvalovat nový zákon o lobbingu

Vláda nový zákon odložila znovu 21. února.“Nehledejme v tom žádné záhady. My chceme, aby to, co přijmeme, mohlo fungovat,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Zákon by se mohl týkat i Kanceláře prezidenta a asistentů poslanců a senátorů, což chtějí Piráti. „Já souhlasím s tím návrhem, který přichází z Legislativní rady vlády,“ řekl šéf Pirátů, vicepremiér Ivan Bartoš. Piráti chtějí do předpisu doplnit mimo jiné kontakty prezidenta a asistentů poslanců a senátorů.

Přijetí zákona do poloviny roku 2025 je podmínkou pro vyplacení peněz z Národního plánu obnovy.

Kabinet projedná i prodloužení pravidel pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny před Putinovou válkou o další rok. Vláda už dříve prodloužila poskytování dočasné ochrany uprchlíkům do března 2025, návrh nijak nemění stávající způsob financování ubytování.