Vláda rozhodne, zda se lidé po nákaze covidem nebudou muset 30 dnů testovat

„Připravujeme zjednodušení systému izolací, po dohodě s odborníky jsme dospěli k závěru, že po prodělané nemoci vzhledem k tomu, jak se omikron chová, když člověk skončí v izolaci, tak 30 dnů ho vlastně bereme jako člověka, který se nemůže nakazit,“ řekl Válek v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televize.

Současný systém testování zaměstnanců a ve školách by chtěl Válek ukončit v půlce února, když to epidemiologická situace dovolí.

Nárůst počtu nových případů covidu přitom překonal znovu rekord. Nově nakažených bylo v úterý 39 614 a mírně stoupl i počet hospitalizovaných, v nemocnicích bylo v úterý 1781 lidí s covidem.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Vláda rozhodne i o daru munice pro Ukrajinu

Vláda by se také měla zabývat pomocí Ukrajině kvůli napětí na její hranici s Ruskem. Ministryně obrany Jana Černochová předloží návrh na darování dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů. Do země by podle ní mohlo být posláno asi 5 000 kusů dělostřeleckých granátů.

„My jsme země, která má s vojenskou okupací vlastní zkušenosti, a proto nejsme připraveni něčemu takovému jenom přihlížet. A to i v situaci, kdy se to netýká přímo České republiky. Ale ono se nás to týká nepřímo, naše bezpečnost je tím ohrožena,“ řekl v úterý ve Sněmovně premiér Petr Fiala v souvislosti s hrozbou ruské agrese vůči Ukrajině.

Kabinet posoudí i návrh smlouvy s Polskem kvůli těžbě v hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Česko trvá podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové na náhradě 50 milionů eur za škody způsobené těžbou v Turówě, Polsko nabízí 40 milionů eur. Česko žádá desetiletou délku soudního dohledu, Poláci chtějí dvouletý.