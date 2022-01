Subvarianta omikronu je podle vědců ještě nakažlivější. A možná odolnější

Subvariantu BA.2, která se objevila před několika týdny, zkoumají mimo jiné vědci ve Francii a Velké Británii. Stejně jako předchozí varianta delta, i omikron při své replikaci vytvořil subvarianty, které mají jednu nebo dvě odlišné mutace oproti původnímu genomu.

Podle WHO se linie kmene BA.2 liší od původního kmene omikron BA.1 v některých mutacích včetně mutace ve spike proteinu. Obě linie mají mnoho podobností, ale vykazují rozdíly hlavně v mutacích, které mohou ovlivnit nakažlivost, detekci a případně odolnost imunitního systému, uvedla Anne Genierová, mluvčí Kanadské agentury pro veřejné zdraví pro server Global News.

Odborníci se nicméně vesměs shodují na tom, že zatím mají příliš málo informací k přesnému určení rozdílů mezi variantou BA.2 a původním omikronem.

„Varianty přicházejí, varianty odcházejí,“ řekl k šíření nové varianty virolog Robert Garry z Tulane University pro Washington post. „Nemyslím si, že je důvod myslet si, že je tato varianta mnohem horší než současná verze omikronu,“ dodal.

Přesto si James Musser, ředitel Centra pro molekulární a translační výzkum lidských infekčních nemocí v nemocnici Houston Methodist, myslí, že si varianta BA.2 zaslouží větší pozornost, protože je o ní zatím málo dostupných informací.

„Víme, že omikron dokáže vzdorovat už vytvořené imunitě, a to jak z vakcín, tak z vystavení jiným variantám viru. Zatím však nevíme, zda to syn omikronu dělá lépe nebo hůře než omikron. To je otevřená otázka,“ řekl pro Washington Post.

V Dánsku a Švédsku už nová varianta dominuje

„Tato varianta v porovnání s omikronem BA.1 silně roste. Vlastnosti tohoto viru nejsou známy, kromě toho, že je nakažlivější než virus BA.1 a že jeho výskyt se zvyšuje i v Dánsku a Švédsku, a zdá se, že již přebírá roli viru BA.1,“ uvedl Norský institut zdraví ve své týdenní zprávě.

V Dánsku a ve Švédsku, kam byla z Dánska importována, už nová subvarianta nahrazuje původní variantu omikronu.

„Dánské úřady nemají pro tento jev žádné vysvětlení, ale pečlivě ho sledují.“ uvedl francouzský úřad pro veřejné zdraví (SPF).

Ve Velké Británii zaznamenali výskyt varianty po importu z Indie. Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) podle agentury AP oznámila, že označila BA.2 jako variantu, kterou vyšetřuje.

„Je v povaze virů, že se vyvíjejí a mutují, takže se dá očekávat, že se budou i nadále objevovat nové varianty,“ uvedla Meera Chandová z UKHSA. „Náš průběžný genomický výzkum nám umožňuje je odhalit a posoudit, zda jsou významné,“ dodala vědkyně.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byla varianta zachycena asi v 8 000 případech ve 40 zemích. První data ze Skandinávie ukazují, že má ještě více mutací než omikron, je ještě nakažlivější a imunita po prodělání omikronu nemusí bránit nákaze.

Potvrzena i v Česku

Český Státní zdravotní ústav v pondělí oznámil první případ subvarianty potvrzený celogenomovou sekvenací na Ostravsku, 173 podezření na její výskyt ukázala vyšetření diskriminačním PCR testem. Ze zkoumaného objemu vzorků jsou to podle SZÚ asi čtyři procenta. Budou dál vyšetřeny sekvenací.

„Ačkoli varianta BA.2 přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti, klinická praxe zatím v zasažených zemích nehlásí změny v průběhu onemocnění nebo v počtech hospitalizovaných v přímé souvislosti právě s touto variantou. Na podrobnější závěry je zatím příliš brzy, je třeba vyhodnotit více dat,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.