Rakušan nominoval generály. Prezident se žádným neměl problém, řekl po schůzce

Po setkání také Rakušan řekl, že schůzka se uskutečnila hlavně kvůli nominantům na generálské hodnosti. „S žádným navrhovaných z řad policistů a hasičů na generálské hodnosti, nemá pan prezident problém,“ doplnil Rakušan s tím, že další setkání bude brzy pokračovat.

Rakušan také zdůraznil, že je nutné se zaměřit na strategickou komunikaci. Stejně tak uvedl, že je nutné stíhat projevy nenávisti.

Dotaz padl také na to, zda se na schůzce řešilo hnutí ANO, které chce vyvolat mimořádnou schůzku Sněmovny. Podle Rakušana na dané téma řeč nepřišla. „Vyslovil mi podporu. My to v opozici také dělali, prostě to opozice dělá,“ reagoval Rakušan.

Opozice totiž plánuje příští týden vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Hnutí ANO považuje za nepřijatelné, aby Rakušan zůstal ministrem vnitra. Vyčítá mu, že používal šifrovaný mobilní telefon, stejný jako lidé zapletení do korupční kauzy Dozimetr.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš Rakušana označil za součást organizovaného zločinu. „Předvádí dlouhodobě mafiánské praktiky,“ dodal na účet ministra vnitra.