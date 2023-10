Kontroly slovenské hranice do 2. listopadu. Do Izraele poletí další letadla

Všechny tyto programy bude podle Fialy třeba prověřit, aby evropské prostředky nekončily v rukou teroristů z Hamásu.

EU podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové neukončí humanitární podporu Palestinců, podrobně však přehodnotí veškerou finanční pomoc směřovanou do Palestiny. Žádné peníze podle ní nikdy nedostane radikální hnutí Hamás

„Děláme všechny potřebné kroky, aby se čeští občané, kteří jsou na území Izraele, včas dostali domů,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala.

„Odletělo do Izraele další letadlo a další dvě do 24 hodin odletí,“ uvedl Fiala. Může proběhnout až celkem šest letů, aby se mohli vrátit do České republiky všichni čeští občané, kteří o to budou mít zájem.

Označil za nevkusné, jak někteří politici zneužívají neštěstí v Izraeli a jmenoval šéfa ANO Andreje Babiše. „Žádné zpoždění nenastalo,“ prohlásil Fiala.

„Máme dostatečnou kapacitu na to, abychom mohli všechny občany, kteří si to budou přát, bezpečně vrátit do České republiky. Budeme v tom pokračovat tak dlouho, dokud to bude potřeba. Všichni se dočkají včas potřebné pomoci,“ prohlásil Fiala.

Při nelegální migraci odhalila policie 283 lidí, zadržela 12 převaděčů, řekl ministr vnitra

Namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem, které se rozhodla prodloužit, zavedla vláda před týdnem podle ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušan hlavně proto, že stejný krok oznámilo Polsko.

Náklady na kontroly budou podle ministra vnitra Rakušana činit 53,4 milionu korun. Od minulé středy do pondělí policie zkontrolovala 43 749 osob a při nelegální migraci odhalila 283 lidí, řekl ministr. Vstup na české území odepřeli policisté 234 osobám, ve 27 případech využila ČR readmisní opatření vůči Slovensku. Policisté také zadrželi 12 převaděčů.

Kontroly se vrátily po roce. Loni je kvůli přílivu migrantů Česká republika zavedla koncem září a trvaly do začátku února.

Vláda kvůli úsporám zrušila loni schálenou podporu teplárnám ve výši 17 miliard korun

Kabinet schválil i návrh ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely na zrušení loni schválené podpory tepláren ve výši 17 miliard korun, kterou měly teplárenské společnosti promítnout do snížení cen tepla pro zákazníky. Zrušení dotací je součástí úsporných opatření vlády.

Vláda podle ministra životního prostředí Petra Hladíka schválila i novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, podle které by nově nemělo být možné využívat ke stavbě velkých logistických a nákupních center ani fotovoltaických elektráren nejkvalitnější zemědělskou půdu.