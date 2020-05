VIDEO: Někdy s rouškou, jindy bez. Takto se teď musíte chovat v bazénech

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Nový režim jsme nasimulovali v největším pražském akvaparku, a to pár dní před znovuotevřením. Spolu s figuranty přicházíme na recepci, každý si musí hned vydezinfikovat ruce.

Nikoho už nepřekvapí, že ve frontě je nutné dodržovat rozestupy. U pokladny spolu smí stát jen lidé z jedné domácnosti. Ostatně to platí i v celém areálu – pořád dodržovat bezpečnou vzdálenost od těch, se kterými nežijeme. Rodiny, páry či spolubydlící samozřejmě mohou být spolu.

Po zaplacení mířím do šaten. Všechny volné skříňky jsou otevřené. To abychom jako zákazníci měli lepší přehled. Vybrat si totiž můžeme jen z těch, které jsou vzdálené alespoň dva metry od obsazených. Výjimka opět platí pro ty, kteří přišli spolu, ti se mohou usídlit v sousedících skříňkách.

S maximální povolenou kapacitou 300 lidí na celý areál ale ve velkých akvaparcích a plaveckých stadionech nebude problém najít vhodně vzdálenou skříňku. „My otevíráme desetinu kapacity našeho areálu, takže je opravdu nereálné, aby se návštěvníci, pokud sami nebudou chtít, téměř intenzivně potkávali,“ říká generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.

S rouškou, ale i bez. Záleží, kam jdete

Nejvíce diskutované je pravděpodobně nošení roušek. Dosud jsem ji musel mít celou dobu na sobě, sundal jsem ji jen při převlékání. Při cestě do sprch si ji ale opět musím nasadit, ve sprchách sundat, po osprchování nasadit, jít s ní na lehátko a tam si ji mohu sundat.

Jakmile půjdu do bazénu, smí mi zůstat odložená na lehátku. Pokud půjdu na záchod nebo třeba pro občerstvení, musím ji mít na sobě. Pokud ale půjdu přes celý areál do části s tobogány, to ji mít nemusím. „Při skluzu by si ji člověk do plavek logicky neschoval. Takže rouška se používá v suché části akvaparku a potom pro pohyb, když jdete na toaletu, do šaten nebo se občerstvit k nějakému gastrostánku,“ vysvětluje Horáková.

Odlišný je i režim na některých tobogánech. U všech samozřejmě bude platit, že lidé musí stát ve frontě s rozestupy. Na skupinové atrakce, jako je divoká řeka, kde se potkává i několik lidí naráz, ale budou teď ve skupinkách pouštět jen lidi, kteří přišli spolu. Například v tomto akvaparku nově nainstalovali semafor. „Aby to bylo opravdu tak, že se cizí lidé nepotkají,“ říká manažer vodního světa Michal Červinka.

Omezení platí také v samotných bazénech. Pro každý stanovili maximální počet lidí, výpočet je ale docela alchymie. „Tam potom záleží, jestli je to bazén určený pro plavce, nebo jestli to jsou neplavci, jestli to jsou malé děti, takže tam je hodně podmínek, podle čeho se to počítá,“ líčí Červinka.

Plavčíci teď budou mít více práce. „Běžně kontrolují chování návštěvníků, popřípadě je usměrňují, takže jejich další povinností bude usměrňovat i nějaké shlukování a právě třeba nedodržování nošení roušek,“ říká manažerka Horáková.

Ne všechny atrakce ale otevřeli. „Jsou to především různé chrliče a atrakce, které vyvíjejí aerosol. Nicméně třeba vířivky v menším rozsahu otevíráme, každá má definováno, kolik lidí do ní může vstoupit,“ doplňuje generální manažerka.

Sauny jen nad 70 stupňů

V saunovém světě zůstávají otevřené jen finské sauny. Všechny vytápí nad 70 stupňů, tedy tak, jak si to přejí epidemiologové. Při této teplotě by totiž neměly viry přežít. Opět je omezená kapacita.

Saunové ceremoniály jsou zakázané, což manažerka Horáková nepovažuje za logické. „Protože právě těmi ceremoniály a vířením vzduchu vzniká konzistentní teplota v sauně, která je rozhodně vyšší než 70 stupňů. Ale my jsme pro návštěvníky připravili náhradu – budeme každou půlhodinu dělat ceremoniál bez víření vzduchu, to znamená aromaterapie, kouřové rituály, muzikoterapie,“ vyjmenovává.

Obecně platí, že zavřené musí zůstat parní lázně. Někde ale zatím neotevřou ani saunu, například v nejznámějším plaveckém stadionu v Praze – v Podolí. V Aqualand Moravia pro změnu zůstává uzavřené Forum Romanum Wellness, solná terapie nebo dětská prohřívárna.

Aqualand Moravia po otevření možná zase zavře

Moravský akvapark navíc upozorňuje, že možná opět uzavře celý areál. Mít otevřeno pro maximálně 300 lidí považuje za likvidační.

„Chápeme, že je nutné stanovit bezpečnostní opatření. S omezením kapacity jsme samozřejmě počítali, nicméně jsme věřili v logické vyhodnocení. Například původně uvedených 10 metrů čtverečních na osobu reflektovalo velikost jednotlivých zařízení, nyní to tak není. Aktuální opatření vůbec neberou v potaz velikost našeho zařízení,“ říká ředitel akvaparku Petr Pavlacký.

„Otevíráme s tím, že věříme v přehodnocení těchto podmínek. Pokud by však ke změnám včas nedošlo, je provoz dále ohrožen. Při velikosti našeho zařízení znamená limit 300 lidí to, že zde každému návštěvníkovi připadne osobní bezpečnostní zóna o průměrné velikosti dvoupokojového bytu,“ upozorňuje Pavlacký.

Vylidněně to bude pochopitelně vypadat i v Aquapalace Praha. „Při limitu 300 lidí jsme opravdu atraktivní místo, aby si tady každý návštěvník užil v podstatě privátní akvapark,“ říká generální manažerka Vladana Horáková.

Budu mít jisté místo?

S tím ovšem souvisí ten problém, že někteří návštěvníci přijdou k pokladně, když už bude v areálu 300 lidí. Pak budou mít smůlu a budou muset buď počkat, až někdo odejde, nebo to zkrátka zkusit jindy.

Každé zařízení toto řeší jinak. V Aquapalace Praha si nejde rezervovat přímo vstup. Ale pokud si na webu zamluvíte lehátko nebo rodinnou sekci, budete mít na ten den místo jisté.

A třeba v Aqualand Moravia narychlo vyvíjejí rezervační online systém. „Abychom pak předešli tomu, že se k nám prostě nedostanete. Pracujeme na něm dnem i nocí a brzy vám jej představíme. Do té doby se dostane na ty z vás, kteří přijdou dříve. Může se stát, že se část kapacity uvolní v odpoledních hodinách, nicméně nemůžeme zaručit, že nebudete na vpuštění do areálu čekat,“ stojí na webových stránkách.