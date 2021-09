VIDEA TÝDNE: Výbuch plynu, zásah elektřinou a další řádění Volného

Nezařazený poslanec Lubomír Volný se snažil za každou cenu zabránit hlasování. Obrátil se „na kamarády espéďáky“ a na komunisty, aby spolu s ním obstruovali. „Tomio, nedovol odvolání Hanky Lipovské, ty nejsi krysa,“ řekl. Nakonec ho ze sálu musela dostat silou ochranka. Přitom zničil pult šéfa Sněmovny.



Redakce CNN Prima NEWS má k dispozici záběry středečního výbuchu rodinného domu v Koryčanech ve Zlínském kraji. Na videu je vidět, jak dům explodoval, začaly z něj šlehat plameny, vyvalil se hustý dým a létaly trosky. Při tragické události zemřeli dva dobrovolní hasiči, kteří na místo přijeli kvůli úniku plynu.



Na záběrech z Indie je vidět, jak malé dítě přichází ke sloupu s transformátorem a patrně se dotkne odhaleného vodiče. V tu chvíli se v křeči svalí na zem a za několik sekund se z jeho těla začne kouřit. V tu chvíli přispěchá muž, který pomocí dřevěného prkna odstrčí dítě od zdroje smrtící elektřiny a začne mu poskytovat první pomoc. Šestiletý chlapec zásah přežil a v současné době je v nemocnici ve stabilizovaném stavu. Bez okamžité pomoci by zcela jistě zemřel.

Vietnamec Ho Vang Lang, který společně se svým otcem v roce 1972 utekl do džungle před americkými vojáky a žil tam primitivním způsobem života více než čtyřicet let, podlehl rakovině jater. Z divočiny se tento skutečný Tarzan do civilizace dostal teprve v roce 2013. Od té doby se jeho zdravotní stav už jen zhoršoval.

Děsivě vypadající dopravní nehodu vyšetřují brněnští dopravní policisté. Auto, které nezastavilo u přechodu jako vůz v druhém pruhu, srazilo a odhodilo přecházející dívku o několik metrů dál na silnici.