VIDEA TÝDNE: Neklid v Brně, zmatený Biden a ukrajinská ofenzíva

V centru Brna měla skupina asi patnácti lidí napadnout dva Ukrajince. Podle svědků muže napadli Romové. Incident se odehrál jen dva dny po vraždě u Brněnské přehrady, kde muž údajně stejné národnosti ubodal romského mladíka.

Americký prezident Joe Biden v pátek vystoupil na Národním summitu o bezpečnějších komunitách v Connecticutu, kde vyzval ke zpřísnění zákonů o kontrole zbraní. Svá slova zakončil britským heslem „Bůh ochraňuj královnu“, čímž znejistil publikum. Video projevu, který opět vyvolal rozpaky o prezidentově zdraví, koluje sociálními sítěmi.

Ukrajinští vojáci ve středu pokračovali v protiofenzívě proti ruské invazní armádě přinejmenším ve třech směrech a zaznamenali úspěchy, uvedl ve své nejnovější analýze týkající se bojů americký Institut pro studium války (ISW). Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová ve středu sdělila, že ukrajinské jednotky za uplynulý den postoupily o 200 až 500 metrů u města Bachmut a zhruba o 300 až 350 metrů v Záporožské oblasti.

Nový ruský automobil Lada Aura na slavnostním představení zradil jeho tvůrce. Auto totiž opakovaně odmítlo nastartovat. Novináři, televizní štáby, veřejnost i ruský ministr financí tak byli svědky toho, jak dokáže být technika zrádná. Ministr Anton Siluanov i ředitel Sberbanky Herman Graf, který se autor snažil zprovoznit, chvíli civěli do motoru. Auto nastartovali až na třetí pokus.

Za plastické operace dala třiadvacetiletá influencerka Amber May v přepočtu bez pár korun už dva miliony. Ňadra si nechala upravit pětkrát a další operace je podle ní nevyhnutelná, protože jsou podle ní prsa pořád malá. „Internetoví trollové mi píší, že už je to příliš. Ale podle mě to je málo,“ říká.