VIDEA TÝDNE: Útok žraloka, zničení Kachovské přehrady a záběry z fronty

Ukrajina oznámila, že ruské jednotky vyhodily do povětří Kachovskou přehradu na jižním toku Dněpru. Podle armády tak chtěly zabránit tomu, aby ukrajinské síly řeku překročily. Vodní elektrárna byla údajně zcela zničena a nepůjde opravit. Rusové z exploze viní ukrajinské síly.

Turisté v egyptské Hurghadě, oblíbeném letovisku podél pobřeží Rudého moře, zažili ve čtvrtek šokující podívanou. Několik svědků zveřejnilo záběry z pláže u hotelu Dream Beach, na níž zaútočil žralok na ruského občana. Muž setkání s ním nepřežil.

Během posledních dní ukrajinská armáda provedla významné operace v některých místech na východní a jižní Ukrajině. Informuje o tom britská vojenská rozvědka. Podle amerického Institutu pro výzkum války (ISW) ukrajinská armáda v pátek pokračovala v protiofenzivě na nejméně čtyřech místech fronty.

Nejen příbuzní a známí, ale i motorkáři z celé republiky se dnes ve Skutči na Chrudimsku rozloučili s osmnáctiletou Anetou P., která 31. května tragicky zahynula na motocyklu cestou ze školy. V koloně jelo 1 300 motorek a další se přidávaly cestou. Závěrečný „hudební doprovod“ na konci smutečního obřadu obstaraly nastartované stroje.

Ve východofrancouzském městě Annecy ve čtvrtek ráno útočník pobodal šest lidí, z toho čtyři děti ve věku do tří let. Podle francouzského tisku útočil jednatřicetiletý Syřan, jenž se hlásí ke křesťanství a jehož policie zadržela. Podle vyšetřovatelů se zatím nezdá, že by šlo o teroristický útok.