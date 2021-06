Chci sloučit dopravu a průmysl, oběma ministerstvům to prospěje, říká Havlíček

Plošné testování ve firmách má skončit 30. června. Co bude dál?

Firmy budou moci stále využívat systému testů, které budou zdarma. Čtyři antigenní testy a dva PCR stát hradí nyní, od července by to mohly být dva antigenní a dva PCR testy. Pokud bude firma vyžadovat od svých zaměstnanců testy, může využít této možnosti. Stát jí to nařizovat nebude. Testy v tomto případě ale bude muset odebírat zdravotník.

Může test zaměstnanci v tomto režimu firma nařídit?

Je to na zaměstnavateli. Z pohledu státu to bude na dobrovolné bázi.