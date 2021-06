Vláda řeší konec roušek ve školách. ČSSD je chce zrušit v osmi krajích

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Minimálně v osmi krajích je situace taková, že by roušky mohly být zrušeny. Na vládě navrhneme ministru zdravotnictví, aby co nejrychleji vydal takové opatření, které v osmi krajích, které to splňují, zrušil nošení roušek ve školách,“ řekl Hamáček.

Jde podle něj o kraje s nejnižším počtem nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů.



Ministr kultury Lubomír Zaorálek usiluje o povolení prodeje občerstvení v divadlech či kinech.



Je teplo a pro děti je to problém, přimlouvá se za konec roušek ve školách Babiš

„Budeme hlavně řešit roušky ve školách. Fakt je to problém, všichni mi píšete, já tomu rozumím. Je tu teplo a pro děti je to problém,“ řekl premiér Babiš v neděli ve svém Čau lidi na sociálních sítích. „Mám signály, že by mělo dojít k pozitivnímu posunu,“ uvedl v neděli premiér.



Očkovat se budou moci i v Česku nepojištění cizinci Registraci cizinců, kteří v Česku nemají veřejné zdravotní pojištění, k očkování proti covidu-19 plánuje ministerstvo zdravotnictví spustit koncem týdne. Očkováni budou látkou od firmy Pfizer/BioNTech. Vakcínu a její aplikaci si budou sami platit, cena nepřesáhne 850 korun.

Jednala o tom ještě před jednáním vlády bude i vládní rada pro zdravotní rizika. O zrušení povinnosti nosit roušky alespoň ve třídách při výuce usiluje i ministr školství Robert Plaga, zatímco ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zatím zastával názor, že s rouškami mají děti do konce školního roku vydržet.



I v bazénech, fitness a na kulturních akcích by také mohly být nově uznávané negativní testy na covid-19 provedené u zaměstnavatele či ve školách. Zatím se jimi mohou lidé vykázat v případě kontroly policisty či hygieniky v restauračních zařízeních, zatímco jinde se dosud vyžadují negativní testy z profesionálních testovacích míst, potvrzení o očkování nebo o tom, že člověk prodělal covid-19 v posledních 180 dnech.