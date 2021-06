Česko získá téměř 41 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru, půjčí je Maďarsko

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Pomohl mi (maďarský premiér) Viktor Orbán, můj přítel, on to původně chtěl dát jako dar, ale já jsem řekl ne, my si to půjčíme a vrátíme,“ řekl Babiš v pátek ráno na Nově.



Podle vládního usnesení, zveřejněného v maďarském úředním věstníku, by Česko mělo dostat 40 950 dávek vakcíny Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech.



„Ale srbský prezident, který mě má rád, nám daroval 100 tisíc Pfizerů, to už přiletělo v pondělí. Takhle jsem získal asi 230 tisíc vakcín po světě, v Izraeli, v Německu, ve Francii,“ dodal.

V dubnu slíbily Česku vakcíny Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na přeposlání zhruba 80 tisíc dávek se země domluvily poté, co Česko nesouhlasilo s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v Evropské unii. Kvůli zpoždění jsou vakcíny slíbeny do konce června. Slovenský premiér Eduard Heger při dubnové návštěvě ČR přislíbil dar 10 tisíc dávek od společnosti Moderna.



V pondělí přivezlo české vojenské letadlo z Bělehradu přes 100 tisíc dávek vakcíny od Pfizer/BioNTech, které Srbsko Česku darovalo.

Od začátku vakcinace loni v prosinci bylo celkem rozdáno zhruba 5,54 milionu dávek, u většiny vakcín jsou potřebné dvě. Ukončené očkování má víc než 1,59 milionu lidí.

Jednoznačně nejpoužívanější vakcínou je v Česku očkovací látka Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech. Připadají na ni čtyři z pěti aplikovaných dávek. Přibližně desetiprocentní podíl mají vakcíny od společností Moderna a AstraZeneca. Jednodávková vakcína od společnosti Johnson & Johnson má zhruba jednoprocentní podíl na všech podaných dávkách.

Tempo vakcinace v Česku v poslední době zrychluje. Více než 100 tisíc dávek za den dokázali zdravotníci naočkovat zatím pětkrát, z toho třikrát minulý týden a dvakrát tento. Ve středu dostalo očkování rekordních téměř 110 tisíc lidí.